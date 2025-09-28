Arsenal, Newcastle United deplasmanında 3 puanı son dakikada aldı

Premier Lig’in 6. haftasında Newcastle United ile Arsenal, Sports Direct Arena’da karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, müsabakanın 34. dakikasında Nick Woltemade’in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda Arsenal aradığı golleri son dakikalarda buldu. Konuk takım, 84. dakikada Mikel Merino ile beraberliği yakalarken, 90+6. dakikada da Gabriel’in kaydettiği golle sahadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı.