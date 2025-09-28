Yeni Şafak
Arsenal, Newcastle United deplasmanında 3 puanı son dakikada aldı

23:4028/09/2025, Pazar
IHA
Yeni Şafak
Arsenal, Premier Lig’in 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Newcastle United’ı son dakikalarda bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

Premier Lig’in 6. haftasında Newcastle United ile Arsenal, Sports Direct Arena’da karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, müsabakanın 34. dakikasında Nick Woltemade’in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda Arsenal aradığı golleri son dakikalarda buldu. Konuk takım, 84. dakikada Mikel Merino ile beraberliği yakalarken, 90+6. dakikada da Gabriel’in kaydettiği golle sahadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı.


Bu sonuçla ligdeki 4. galibiyetini elde eden Arsenal, puanını 13’ye yükseltti ve 2. sırada bulunuyor. Ligdeki 2. yenilgisini alan Newcastle United ise 6 puanla 15. sırada yer aldı.

#Arsenal
#Newcastle United
#Futbol
#İngiltere Premier Ligi
