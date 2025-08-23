Yeni Şafak
Arsenal'dan 10 numara transferi! Satış rekoru kırıldı

Arsenal'dan 10 numara transferi! Satış rekoru kırıldı

19:45 23/08/2025, Cumartesi
G: 23/08/2025, Cumartesi
AA
Crystal Palace Eze'nin transferiyle "kulüp satış rekoru" kırıldığını açıkladı.
Crystal Palace Eze'nin transferiyle "kulüp satış rekoru" kırıldığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Crystal Palace'dan Eberechi Eze'yi renklerine bağladı. Kulüp, satış rekoru kırıldığını açıkladı.

Arsenal'in açıklamasında, "10" numaralı formayı giyecek 27 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.


Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, imzaya ilişkin Eze'yi Arsenal'e getirmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek" Hücum oyunumuza yeni bir boyut kazandıracak güçlü ve heyecan verici bir oyuncu. Bir oyuncu olarak yeteneği ve zekası kadar öne çıkan şey, kariyeri boyunca bugün bulunduğu noktaya gelmek için gösterdiği sıkı çalışma." ifadelerini kullandı.


Eze, Crystal Palace ile İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) ve İngiltere Süper Kupası'nı kazandı.


İngiliz basınına göre 67.5 milyon pounda Londra ekibine transfer olan İngiliz futbolcu, kariyerine Arsenal altyapısında başladı.


