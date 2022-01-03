Aslan Abid Uğuz: "Karatede tekrar zirveye çıkacağız"

50 bin lisanslı faal sporcusuyla önemli bir federasyon olan Türkiye Karate Federasyonu, aralık ayındaki 5. Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa Avukat Aslan Abid Uğuz’u seçti. Federasyon şimdi Türkiye’nin 2022’de ev sahipliği yapacağı 3 önemli turnuvaya kilitlendi.

Yeni Şafak’ın sorularını cevaplayan Uğuz, “Bu sene mayıs ayında 2022 Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası var. Gaziantep’te düzenlenecek. Ağustosta Konya’da ümit ve genç dünya şampiyonası olacak. O da çok önemli bir turnuva. Ve en son olarak ekim ayında yine Konya’da birçok branştan sporcunun katılacağı İslami Dayanışma Oyunları yapılacak. Dolasıyla bu yıl Türkiye’de karatenin üç büyük sınavı var” diye konuştu.

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"Milliler kampa girecek"

Uğuz’un verdiği bilgilere göre A Milli Takım önümüzdeki haftadan itibaren kampa girecek. Türkiye’nin karatede dünyada ilk 5’te olduğunu belirten Uğuz, “Hedefimiz zirveye taşımaktır. Dünyada birinci sırayı almak” dedi.

"Karate 81 şehirde olacak"

Uğuz şöyle devam etti:

“Karate 50 bin lisanslı faal sporcusuyla, çok büyük bir camia, büyük bir federasyon. Aileleri de sayarsak milyonlara uzanan bir kitlesi var. Karatenin yaygınlaşması da önemli. Zaten bizim seçilirken en büyük vaatlerimizden biri karate sporunu daha da yaygınlaştırmaktı. 20 kadar şehirde karate yetersiz veya yok. Hedefimiz 81 ilde karatenin olması ve sporcuların fiilen yarışmalara katılması. Karatenin olmadığı şehirlere antrenör de atayacağız. Çünkü karate mücadele sporu ve bizim ülkemizin insanı bu konuda çok yetenekli.”

"Herkes milli takıma girmek için can atıyor"

“Mayıs ayındaki şampiyonada hem bireysel olarak hem takım halinde birinci sırayı almak istiyoruz. Sporcularımız çok motiveler. Herkes milli takımda yer almak için can atıyor. Ciddi rekabet var. Rekabetin olduğu yerde başarı olur zaten. Orada ilk sırayı almamız gerekiyor. Karateyi tekrar özlenen seviyeye getireceğiz.”

"Ödül sistemi değişiyor"

Uğuz, karatedeki dezavantajın kulüplerin müessese ya da zengin kulüpler olmaması olduğunu söyledi:

“Bireysel kulüpler. Yani bir antrenörün, bir yer tutup 50-100 öğrenciye karate dersi vermesiyle kulüpleşmesi. Ve kulüplerin federasyonu oluşturması. Dolayısıyla kulüplerin maddi gücü yok. Bir lig, bir şampiyona yapılacağı zaman federasyonun destek vermesi gerekiyor. Ya da kulüpler büyük mali külfet altına girerek ve zorlanarak şampiyonaya katılıyor. Müessese kulüpleri ve belediye kulüplerinin ekonomik durumu ise iyi. Amacımız bu küçük kulüplerin üzerindeki ekonomik yükü kaldırmak.”

"Antrenörlere destek verilecek"

“Hakemlerin, antrenörlerin vize ücretini kaldırdık gelir gelmez. Bunun dışında milli takıma sporcu veren antrenörlere destek vereceğiz. Bizden önce sporcu Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu olduğu zaman milli takımdaki hocası ödül alıyordu. Bunu kaldırdık. Ödülü, sporcuyu yetiştiren antrenör ve kulübe vereceğiz. Artık kulüpler ‘Ben milli takıma sporcu yetiştireyim, yetenek bulayım. Dünya şampiyonu olsun, ben de kazanayım, sporcum da kazansın’ diyebilecek. Bu da kulüpleri rahatlatır.”

Ya Allah Bismillah.

Yönetim Kurulumuzla birlikte görevi devir aldık. Camiamız için en iyisini yapmak, bayrağı zirveye taşımak, Türk Karatesine hizmet etmek için burada olacağız. @Karateturk pic.twitter.com/6EnSdw6AiF REKLAM December 13, 2021