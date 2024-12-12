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Aslan Malmö'de zafer istiyor

Aslan Malmö'de zafer istiyor

Umut Yılmaz
04:0012/12/2024, Perşembe
G: 12/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

UEFA Avrupa Ligi’nde şu ana kadar 5 maça çıkan Galatasaray, 11 puan topladı. İlk 8'de yer alarak final yolunda büyük bir avantaj sağlamak isteyen Okan Buruk ve öğrencilerinin, Malmö deplasmanındaki tek parolası galibiyet.

Süper Lig'deki son maçında Sivasspor'u deplasmanda 3-2 yenen Galatasaray, gözünü UEFA Avrupa Ligi'ne çevirdi. İsveç ekibi Malmö ile bugün deplasmanda karşılaşacak sarı-kırmızılılar, hem yenilgisizliğini sürdürmek hem de yeni bir zafer istiyor. Avrupa Ligi'nde şu ana kadar 5 maça çıkan Galatasaray, 3 galibiyet, 2 beraberlik alırken 11 puan topladı. İlk 8'de yer alarak final yolunda büyük bir avantaj sağlamak isteyen teknik direktör Okan Buruk ve öğrencilerinin, Malmö deplasmanındaki tek parolası galibiyet.


JAKOBS RİSKE EDİLMEYECEK

Galatasaray'da ön çapraz bağları kopan Icardi'nin yanı sıra arka adalesindeki problem devam Kaan Ayhan, Sivasspor maçında sakatlık geçiren Osimhen, Barış Alper ve Jakobs maç kadrosuna alınmadı. Teknik direktör Okan Buruk henüz takımla çalışmalara başlamayan Jakobs'u Malmö maçında riske etmeme kararı aldı. Bireysel çalışmalara devam Senegalli futbolcunun Trabzonspor maçında oynama ihtimali bulunuyor. Statü gereği Sallai de müsabakada forma giyemeyecek. Sakatlıktan çıkan Abdülkerim ise kafilede yer aldı.


GOL UMUDU BATSHUAYİ

G.Saray'da Icardi ve Osimhen'in yokluğunda en büyük gol umudu Batshuayi olacak. Belçikalı santrfor, şu ana kadar 6 gol atarken, 2 de asist yaptı. Batshuayi'nin yanı sıra Mertens ve Yunus gibi isimler de sarıkırmızılıların gol silahları olacak.


MALMÖ'DE KALECİ SIKINTISI

Maç öncesi Malmö'de kaleci sıkıntısı yaşanıyor. As kaleci Dahlin'in çapraz bağ sakatlığı yaşadığı Norveç ekibinde, hastalığı bulunan Friedrich'in durumu netlik kazanmadı. Bu sebeple 17 yaşındaki Joakim Persson'un oynama ihtimali güçlendi.


#spor
#Galatasaray
#Malmö

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