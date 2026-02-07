Aslan Rizespor maçına hazır

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
İki grup halinde 8'e 2 çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla sona erdi.
Yeni transferlerden Fransız futbolcu Sacha Boey ile Can Armando Güner, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.
Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak Çaykur Rizespor-Galatasaray karşılaşması, yarın saat 17.00'de başlayacak.