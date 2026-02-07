Yeni Şafak
Aslan Rizespor maçına hazır

16:097/02/2026, Cumartesi
Can Armando Güner de antrenmanda yer aldı.
Can Armando Güner de antrenmanda yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.


İki grup halinde 8'e 2 çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla sona erdi.


Yeni transferlerden Fransız futbolcu Sacha Boey ile Can Armando Güner, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.


Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak Çaykur Rizespor-Galatasaray karşılaşması, yarın saat 17.00'de başlayacak.







