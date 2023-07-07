Aslan'da yol ayrımı

Yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlayan ve ilk hazırlık maçını önceki akşam Hull City ile yapan Galatasaray'da bazı futbolcular yol ayrımına geldi.





3-0 öne geçilen ve 4-3 kaybedilen Hull City maçı sonrası konuşan teknik direktör Okan Buruk, "Devam etmeyeceğimiz, bizimle kampa gelmeyecek oyuncularımız var. Onlar çalışmalarına burada devam edecek" mesajı verdi.





Tecrübeli çalıştırıcı, yarın başlayacak olan Avusturya kampına bazı futbolcuları götürmeyecek. Galatasaray'ın Avusturya kampında yer almayacak isimlerin başında Luyindama yer alıyor. Birçok talibi bulunan Taylan Antalyalı ile Emre Kılınç da Avusturya'ya götürülmeyebilir.





Tecrübeli çalıştırıcının ayrıca performansını düşük bulduğu Cicaldau, Alpaslan ve Oğulcan'ın yanı sıra Hull City karşısında forma verdiği birçok genç oyuncuyu da İstanbul'da bırakması bekleniyor.











