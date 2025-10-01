Aslan'dan tarihi zafer

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında Galatasaray, sahasında İngiliz devi Liverpool’u 1-0 mağlup etti. Devler Ligi’ne Eintracht Frankfurt hezimetiyle başlayan sarı-kırmızılılar, evinde Liverpool’u devirerek altın değerinde üç puan kazandı. Maçın ilk yarısında topu Liverpool’un oynamasına izin veren sarıkırmızılılar, önde baskı ve iyi savunmayla kaptığı topları değerlendirmeye çalıştı. Barış Alper, Yunus Akgün ve Victor Osimhen gibi hızlı ayaklarıyla defans arkasına sarkarak rakibi hazırlıksız yakalamaya çalışan Galatasaray’ın ilk planı tuttu. 3. dakikada Yunus’un ara pasıyla defans arkasına sarkan Barış Alper, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Alisson’u geçemedi. 14’te Ekitike’nin şutunda Uğurcan geçit vermezken, dönen topu kaleye gönderen Gakpo da çizgi üzerinde Jakobs’a takıldı. 16’da sol kanattan ceza sahasına hareketlenen Barış Alper, Szoboszlai’nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Clement Turpin, penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Osimhen, sarıkırmızılı takımı 1-0 öne geçirdi. İkinci yarıda Liverpool oyunu tamamen Galatasaray’ın sahasına yıktı. İyi kapanan sarı-kırmızılılar, uzun toplarla Osimhen ve Barış Alper’i bulmaya çalıştı. 55’te Konate’den kaptığı topla kaleye ilerleyen Osimhen kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Alisson’u aşamadı. Son 30 dakikaya girildiğinde Liverpool tüm hamlelerini yaparken, önemli oyuncularını sahaya sürdü. Okan Buruk ise yorulan isimleri yenileriyle değiştirirken, skor avantajını savunma yaparak korumaya çalıştı. 88'de hakem Liverpool lehine penaltı verirken, VAR uyarısı sonrası Singo'nun rakibinden önce topa vurduğunu gördü ve kararını iptal etti.