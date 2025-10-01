Arne Slot Galatasaray yenilgisi sonrası isyan etti

Liverpool Şampiyonlar Ligi ikinci maçında konuk olduğu Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Yenilginin ardından konuşan Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, penaltı pozisyonuna isyan etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci maçında Liverpool deplasmanda Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu ve ilk yenilgisini aldı.
Mağlubiyetin ardından Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot basın toplantısında dikkat çeken ifadeler kullandı.
"Yine hayal kırıklığına uğradım! Futbol kazanmakla ilgilidir ama bu, cumartesi günkü maçtan farklı bir performanstı."
"Zorlu oldu. Bir oyuncu her zaman hata yapabilir, pas hatası yapabilir, başka bir hata yapabilir. Birçok kez bundan bahsettim. Birçok oyuncumuz, sezon başı kampını kaçırdı. Bu risk teşkil ediyor. Oyunculardan beklenti çok yüksek ve oyuncuları en iyi şekilde hazırlamak gerekiyor. Bazen rotasyon yapmak durumunda kalıyorum.
"Pozisyonda rakibin ayağına müdahale yoktu. Burada rakip oyuncu belki bir müdahale hissetti ama olduğundan çok fazla büyütecek şekilde reaksiyon gösterdi. Hakem de penaltı verdi. Bu da kabullenmemiz gereken bir durum."