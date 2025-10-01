Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Arne Slot Galatasaray yenilgisi sonrası isyan etti

Arne Slot Galatasaray yenilgisi sonrası isyan etti

00:481/10/2025, Çarşamba
G: 1/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot
Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot

Liverpool Şampiyonlar Ligi ikinci maçında konuk olduğu Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Yenilginin ardından konuşan Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, penaltı pozisyonuna isyan etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci maçında Liverpool deplasmanda Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu ve ilk yenilgisini aldı.


Mağlubiyetin ardından Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot basın toplantısında dikkat çeken ifadeler kullandı.


İşte Arne Slot'un maç sonu açıklamaları şu şekilde;

"Yine hayal kırıklığına uğradım! Futbol kazanmakla ilgilidir ama bu, cumartesi günkü maçtan farklı bir performanstı."


"Zorlu oldu. Bir oyuncu her zaman hata yapabilir, pas hatası yapabilir, başka bir hata yapabilir. Birçok kez bundan bahsettim. Birçok oyuncumuz, sezon başı kampını kaçırdı. Bu risk teşkil ediyor. Oyunculardan beklenti çok yüksek ve oyuncuları en iyi şekilde hazırlamak gerekiyor. Bazen rotasyon yapmak durumunda kalıyorum.


"Pozisyonda rakibin ayağına müdahale yoktu. Burada rakip oyuncu belki bir müdahale hissetti ama olduğundan çok fazla büyütecek şekilde reaksiyon gösterdi. Hakem de penaltı verdi. Bu da kabullenmemiz gereken bir durum."





#Arne Slot
#Liverpool
#Galatasaray
#UEFA Şampiyonlar Ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB ortak sınav uygulaması: 1. dönem 1. sınav ne zaman? Tarihler açıklandı