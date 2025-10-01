Galatasaray'dan tarihi zafer sonrası Liverpool'a gönderme

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci maçında Galatasaray sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı.

Sarı-kırmızılılara üç puanı getiren golü 16. dakikada Victor Osimhen (P) kaydetti. Bu galibiyetin ardından Galatasaray lig aşamasında üç puanı hanesine yazdırdı.