Galatasaray'dan tarihi zafer sonrası Liverpool'a gönderme

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray sahasında Liverpool'u Victor Osimhen'in attığı golle 1-0 mağlup etti. Tarihi zaferin ardından sarı-kırmızlı kulüp, İngiliz devine gönderme yaptı.
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci maçında Galatasaray sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı.
Sarı-kırmızılılara üç puanı getiren golü 16. dakikada Victor Osimhen (P) kaydetti. Bu galibiyetin ardından Galatasaray lig aşamasında üç puanı hanesine yazdırdı.
Galibiyetin ardından sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabı üzerinden Liverpool'a gönderme yaptı.
Bugünkü oynanan mücadele öncesi Boğaz turunda seyahat eden İngiliz taraftarlarının bulunduğu videoda, "İstanbul'daki tek mucizeniz hala 2005" ifadelerini yer verildi.