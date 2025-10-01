Yeni Şafak
Galatasaray'dan tarihi zafer sonrası Liverpool'a gönderme

1/10/2025, Çarşamba
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray sahasında Liverpool'u Victor Osimhen'in attığı golle 1-0 mağlup etti. Tarihi zaferin ardından sarı-kırmızlı kulüp, İngiliz devine gönderme yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci maçında Galatasaray sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı.


Sarı-kırmızılılara üç puanı getiren golü 16. dakikada Victor Osimhen (P) kaydetti. Bu galibiyetin ardından Galatasaray lig aşamasında üç puanı hanesine yazdırdı.


Galibiyetin ardından sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabı üzerinden Liverpool'a gönderme yaptı.


Bugünkü oynanan mücadele öncesi Boğaz turunda seyahat eden İngiliz taraftarlarının bulunduğu videoda, "İstanbul'daki tek mucizeniz hala 2005" ifadelerini yer verildi.


İşte o paylaşım:




