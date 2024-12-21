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Pep Guardiola kabus yaşamaya devam ediyor: City Aston Villa'ya mağlup

Pep Guardiola kabus yaşamaya devam ediyor: City Aston Villa'ya mağlup

17:2721/12/2024, Cumartesi
G: 21/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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City kaybetmeye devam ediyor.
City kaybetmeye devam ediyor.

Manchester City, İngiltere Premier Lig 17. haftasında konuk olduğu Aston Villa'ya 2-1 mağlup oldu. Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Duran ve 65. dakikada Rogers atarken Manchester City'nin tek golünü 90+3. dakikada Phil Foden kaydetti. Aston Villa-Manchester City maçının özetine ve Premier Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

İngiltere Premier Lig 17. haftasında Manchester City deplasmanda Aston Villa'ya 2-1 mağlup oldu.


Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Duran ve 65. dakikada Rogers kaydetti. City'nin tek golünü 90+3. dakikada Phil Foden attı.


Bu sonucun ardından ligde son 8 karşılaşmada 6. yenilgisini alan City 27 puanda kalırken 6. sıraya geriledi. Aston Villa ise puanını 28 yaparak 5. sıraya yükseldi.


Manchester City, oynadığı son 12 maçta 1 galibiyet aldı. (2 beraberlik, 9 mağlubiyet.)


ASTON VİLLA - MANCHESTER CİTY MAÇ SONUCU


ASTON VİLLA - MANCHESTER CİTY MAÇ ÖZETİ

Aston Villa - Manchester City maçının özetini izlemek için


PREMİER LİG PUAN DURUMU


#Manchester City
#Aston Villa
#Premier Lig

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