Manchester City, İngiltere Premier Lig 17. haftasında konuk olduğu Aston Villa'ya 2-1 mağlup oldu. Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Duran ve 65. dakikada Rogers atarken Manchester City'nin tek golünü 90+3. dakikada Phil Foden kaydetti. Aston Villa-Manchester City maçının özetine ve Premier Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
İngiltere Premier Lig 17. haftasında Manchester City deplasmanda Aston Villa'ya 2-1 mağlup oldu.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Duran ve 65. dakikada Rogers kaydetti. City'nin tek golünü 90+3. dakikada Phil Foden attı.
Bu sonucun ardından ligde son 8 karşılaşmada 6. yenilgisini alan City 27 puanda kalırken 6. sıraya geriledi. Aston Villa ise puanını 28 yaparak 5. sıraya yükseldi.
Manchester City, oynadığı son 12 maçta 1 galibiyet aldı. (2 beraberlik, 9 mağlubiyet.)