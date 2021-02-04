Attila Szalai en beğendi futbolcuyu açıkladı: Bana göre dünyanın en iyi stoperi

Szalai, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Cumartesi günü sahalarında Galatasaray ile yapacakları derbiye dair değerlendirmede bulunan 23 yaşındaki stoper, "Fenerbahçe-Galatasaray derbisi dünyada çok iyi bilinir. En büyük derbilerden biri. Bu maçı oynamak için sabırsızlanıyoruz. Derbinin büyük bir mücadele olacağını düşünüyorum. Bu maçta başarılı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe formasıyla çıktığı 3 maçta iyi bir performans sergilediğini kaydeden Szalai, "Taraftarlarımız, 3 maçımda oynadığım oyunu beğendi ve ben de böyle devam etmek istiyorum. Takımımızdaki bütün oyuncular derbinin önemini biliyor. Taraftar için derbinin ne anlama geldiğini biliyoruz. Böyle maçlarda ekstra motivasyona gerek yok. Şu anda lideriz ve bunu korumak için çalışacağız" diye konuştu.

REKLAM

AA Szalai basın mensuplarına poz verdi.

"Bu ailenin parçası olmaktan gurur duyuyorum"

Fenerbahçe'de forma giymekten duyduğu mutluluğu dile getiren Attila Szalai, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fenerbahçe'nin bana ilgisini duyduğumda mutlu oldum. Böyle büyük bir kulübün ilgisini çekmek, doğru yolda olduğunun göstergesi. Harika taraftarı bulunan, çok başarılı bir kulüp. Bu ailenin parçası olmaktan gurur duyuyorum. Takım olarak başarılı gittiğimiz için gerçekten çok mutluyum. Hedefimiz bu şekilde devam etmek. Bu inanılmaz kulüp için elimden gelenin en iyisini yapmak için sabırsızlanıyorum. Ben kariyerimde çok çalışmanın önemine inandım. Her zaman bu anlayışa sahip oldum. Buna yetenek diyemem, bu şekilde devam etmek istiyorum."

"Hatayspor bize çok fazla problem çıkardı"

Attila Szalai, Süper Lig'in 23. haftasında karşılaştıkları Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenmelerine rağmen iyi bir performans sergileyemediklerini aktardı.

Hatayspor maçına dair değerlendirme yapan Macar futbolcu "Son maçta çok iyi oynayamadık. Hatayspor bize çok fazla problem çıkardı. Altay'ın harika kurtarışları vardı. Bu konuda gelişmemiz gerekiyor. Gol yememek için birlikte oynamaya ihtiyacımız var ve bunun üzerinde de çalışıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

REKLAM

Bu maçta sakatlanan Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo ile ilgili bir soruya Attila Szalai, "Gustavo'nun önemini biliyoruz. Bugüne kadar oynadığım 3 maçta önümde oynadı ve ne kadar önemli bir oyuncu ve gerçek bir lider olduğunu çok iyi biliyorum" cevabını verdi.

SPOR Nefesleri kesen maçta kazanan Fenerbahçe

"Dünyanın en büyük 3 liginde oynamayı hayal ediyorum"

Kulüp ve milli takım kariyerindeki hedefleriyle ilgili de görüşlerini aktaran Attila Szalai, şunları kaydetti:

"Her oyuncu dünyanın en büyük 3 liginde oynamak ister. Benim de böyle hayallerim var. Hem geçmişten hem günümüzden çok stoperi izliyorum. Bana göre Liverpool'da oynayan Virgil van Dijk sakatlanmadan önce dünyanın en iyi stoperiydi. Hala da öyle. Onu izlemeyi seviyorum. Gerçekten milli takım için harika bir yıl geçirdik. Avrupa Futbol Şampiyonası'na gitmeye hak kazandık. Avrupa Şampiyonası'nda da harika rakiplere karşı oynayacağız. Bizim hedefimiz, neler yapabileceğimizi göstermek. Bunun için sabırsızlanıyorum."