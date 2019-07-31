Audi Cup’ta Fenerbahçe Bayern Münih'e mağlup oldu

Avrupa’nın en önemli sezon öncesi hazırlık turnuvaları arasında yer alan Audi Cup start aldı. Allianz Arena’da düzenlenen turnuvada açılış maçı TSİ 19.00’da Real Madrid ile Tottenham arasında oynandı. Mücadele 1-0 sonuçlanırken, Tottenham finale çıktı. Turnuvanın diğer karşılaşmasında ise TSİ 21.30’da Bayern Münih ile Fenerbahçe mücadele etti. Karşılaşma 6-1'lik skorla son bulurken, Bayern Münih adını finale yazdırdı.

Organizasyonda final karşılaşması yarın TSİ 21.30’da Tottenham ile Bayern Münih arasında, 3’üncülük maçı ise TSİ 18.30’da Real Madrid ile Fenerbahçe arasında oynanacak.

Tottenham, Real Madrid'i devirdi

Turnuvanın ilk karşılaşmasında Real Madrid ile Tottenham kozlarını paylaştı. TSİ 19.00’da başlayan mücadelede Tobias Stieler düdük çalarken, Sascha Thielert ile Rafael Foltyn yardımcılıklarını üstlendi. Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane mücadeleye; Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Modric, Kroos, Hazard, Rodrygo, ve Lucas Vazquez 11’i ile çıkarken, Tottenham Teknik Direktörü Mauricio Pochettino ise şu 11 ile sahada yer aldı: Gazzaniga, Foyth, Alderweireld, Verthongen, Rose, Ndombele, Winks, Eriksen, Son, Lamela, Kane.

Karşılaşmada Real Madrid gol bulamazken, Tottenham’a galibiyeti getiren golü 22’nci dakikada Kane kaydetti. Tottenham 1-0’lık üstünlüğü ile finale yükseldi.

Fenerbahçe ev sahibine direnemedi

Organizasyonun ikinci maçında ise Bayern Münih ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. TSİ 21.30’da başlayan maçta Almanya Futbol Federasyonu'ndan FIFA kokartlı Felix Brych düdük çaldı. Yardımcılıklarını ise Marco Achmüller ile Christian Dietz yaptı.

Bayern Münih Teknik Direktörü Niko Kovac, Neuer, Kimmich, Süle, Boateng, Alaba, Goretzka, Thiago, Sanchez, Gnabry, Coman ve Lewandowski 11’i ile sahada yer alırken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ise şu 11’le sahaya çıktı: Harun, Isla, Sadık, Jailson, Hasan Ali, Ozan, Mehmet Ekici, Victor Moses, Max Kruse, Garry Rodrigues, Vedat Muriç.

21'inci dakikada soldan gelişen atakta Lewandowski’nin pasında kale önünde topla buluşan Sanchez, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu:1-0.

28’inci dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Coman’ın pasıyla buluşan Goretzka net bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

30’uncu dakikada Dirar altıpan içinde ayağındaki topu Müller’e kaptırdı. Müler’in vuruşunda top ağlara gitti: 3-0.

40’ıncı dakikada Coman’ın çevirmeye çalıştığı top Fenerbahçe savunmasından sekti. Dönen topla bir daha buluşan Coman’ın vuruşunda top ağlarla buluştu:4-0.

44’üncü dakikada kullanılan serbest vuruşta topun başına Müller geçti. Müller’in vuruşuna kaleci Harun engel olamadı: 5-0.

58’inci dakikada Fenerbahçe savunmasından kurtulan Müller, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 6-0. Müller bu golle hat-trick yaptı.

64’üncü dakikada Bayern Münih’in hatasında topla buluşan Max Kruse’nin rakiplerini geçerek vuruşunda top ağlarla buluştu: 6-1.

Mücadele ev sahibi ekibin 6-1'lik üstünlüğü ile son buldu.

Hasan Ali sakatlandı

Fenerbahçe’de Hasan Ali Kaldırım, karşılaşmada sakatlık yaşadı. Mücadelenin 7’nci dakikasında sakatlık yaşayan Hasan Ali oyuna devam etmek istedi. Sağ ayağında sorun yaşayan Hasan Ali, 20’nci dakikaya kadar oyuna devam edebildi. Sağlık ekibinin müdahalesine rağmen oyuna devam edemeyen Hasan Ali yerini Dirar’a bıraktı. Öte yandan devre arasında Hasan Ali Kaldırım’ın sağ ayağının üzerine basamadığı için koltuk değnekleri ile görüntüsü ekranlara yansıdı.

Dirar'a tepki

Fenerbahçe’de Dirar taraftarların tepkisi ile karşılaştı. Karşılaşmanın 70’inci dakikasında Ozan Tufan’ın pası ile buluşan Dirar, topu kontrol edemedi. Ceza sahası içinden topu dışarı çıkaran Dirar’a sarı lacivertli taraftarlar tepki gösterdi. Dirar tepkilere karşılık verirken, taraftarlar tezahüratlarını sürdürdü.

Karşılaşmanın 73’üncü dakikasında yeniden topla buluşan Dirar’a ıslıklı tepkiler devam etti. Ayağındaki topu dışarı atan Dirar, oyundan çıkmak istedi. Ersun Yanal ve Volkan Ballı’nın müdahalesi ile oyun alanına dönen Dirar karşılaşmaya kaldığı yerden devam etti. Teknik direktör Ersun Yanal ise yapılan hareketten sonra taraftarların alkışlayarak oyuncuya destek olmalarını istedi. Takım kaptanı Emre Belözoğlu da yedek kulübesinden taraftarları susturmak ve destek olmaları için müdahale etti.

Efsaneler tribünde

Fenerbahçe’nin efsane futbolcuları Audi Cup’a gelerek sarı lacivertli takıma destek oldular. Bayern Münih ile Fenerbahçe arasında oynanan maça gelen Alex de Souza, Pierre van Hooijdonk ve Tuncay Şanlı tribündeki yerlerini alarak desteklerini gösterdiler. Efsane futbolculara Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve sportif direktör Damien Comolli de eşlik etti.

Roberto Carlos'a yoğun ilgi

Fenerbahçe’nin eski oyuncularından Roberto Carlos, mücadele öncesi sahaya çıktı. Allianz Arena’da bulunan herkesi coşturan Carlos, taraftarlardan yoğun ilgi gördü.

Türk taraftarlardan destek

Türk taraftarlar Allianz Arena’daki turnuvaya yüksek katılım gösterdi. Turnuvanın ilk maçından itibaren stattaki yerlerini alan Türk taraftarlar tezahüratlarıyla destek oldular. Öte yandan Fenerbahçe formalı taraftarların yanı sıra stada Galatasaray forması ile de gelenler oldu.

Koreografi şov

Audi Cup öncesinde 4 takımın da armalarının yer aldığı koreografi şov yapıldı. Turnuvaya katılan takımların sembollerinin yer aldığı kartonlar saha ortasında yer aldı. Saha kenarında 4 takımın bayrakları da dalgalandırılırken, daha sonra seremoni gerçekleştirildi ve dev organizasyon başladı.