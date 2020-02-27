UEFA AVRUPA LİGİ

Avrupa Ligi maçına fırtına engeli

UEFA Avrupa Ligi’nde bu akşam oynanması planlanan RB Salzburg-Eintracht Frankfurt maçı fırtınadan dolayı ileri bir tarihe ertelendi.

Haber Merkezi İHA
Frankfurt ilk maçtan 4-1'lik avantajlı skorla ayrılmıştı.

Frankfurt ilk maçtan 4-1'lik avantajlı skorla ayrılmıştı.

Fotoğraf: IHA

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanşında RB Salzburg ile Eintracht Frankfurt, bugün TSİ 23.00’te Avusturya’da karşı karşıya gelecekti. UEFA’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Avusturyalı yetkililerin fırtına uyarısından dolayı müsabakanın ertelendiği belirtildi.

Kentte rüzgarların saatte 120 km hızı bulduğu ifade edildi. UEFA ayrıca maçın ne zaman oynanacağını en yakın sürede açıklayacaklarını ifade etti.

  • Almanya’da oynanan ilk maçı Eintracht Frankfurt 4-1’lik skorla kazanmıştı.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Antalyasporlu futbolcudan bağlama resitali
    Kaydet
    Font

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.