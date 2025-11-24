Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Avrupa mesaisi başladı: Fenerbahçe Ferencvaros maçına hazırlanıyor

Avrupa mesaisi başladı: Fenerbahçe Ferencvaros maçına hazırlanıyor

14:5924/11/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco

Türk futbolunun önde gelen temsilcisi Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta karşılaşmasında Macaristan ekibi Ferencvaros ile oynayacağı kritik mücadelenin hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde start verdi. Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, fiziksel ve taktiksel çalışmalar ön plandaydı.

Fenerbahçe, gözünü UEFA Avrupa Ligi'ndeki kritik Ferencvaros karşılaşmasına çevirdi. Sarı-lacivertli takım, 27 Kasım Perşembe akşamı kendi sahasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u ağırlayacağı 5. hafta maçı için hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde başladı.


Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun denetiminde gerçekleşen antrenman, futbolcuların fiziksel kondisyonunu artırmaya yönelik yoğun çalışmalarla başladı.


İdmanın ilk aşaması, salonda yapılan kuvvet ve core (merkez bölge) çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular, ısınma hareketleri, çabukluk testleri, koordinasyon ve pas alıştırmaları gibi temel futbol egzersizleriyle antrenmana devam etti. Günün antrenmanı, futbolcuların eksiklerini gidermeye yönelik bireysel çalışmalarla tamamlandı.




#Fenerbahçe
#UEFA Avrupa Ligi
#Domenico Tedesco
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ ilk evim arsa projesi Adana tahsis ve peşinat ön katılım bedeli tutarı ve ödeme tarihleri açıklandı