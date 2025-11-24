Avrupa mesaisi başladı: Fenerbahçe Ferencvaros maçına hazırlanıyor

Türk futbolunun önde gelen temsilcisi Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta karşılaşmasında Macaristan ekibi Ferencvaros ile oynayacağı kritik mücadelenin hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde start verdi. Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, fiziksel ve taktiksel çalışmalar ön plandaydı.
Fenerbahçe, gözünü UEFA Avrupa Ligi'ndeki kritik Ferencvaros karşılaşmasına çevirdi. Sarı-lacivertli takım, 27 Kasım Perşembe akşamı kendi sahasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u ağırlayacağı 5. hafta maçı için hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde başladı.
Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun denetiminde gerçekleşen antrenman, futbolcuların fiziksel kondisyonunu artırmaya yönelik yoğun çalışmalarla başladı.
İdmanın ilk aşaması, salonda yapılan kuvvet ve core (merkez bölge) çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular, ısınma hareketleri, çabukluk testleri, koordinasyon ve pas alıştırmaları gibi temel futbol egzersizleriyle antrenmana devam etti. Günün antrenmanı, futbolcuların eksiklerini gidermeye yönelik bireysel çalışmalarla tamamlandı.