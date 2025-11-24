Avrupa mesaisi başladı: Fenerbahçe Ferencvaros maçına hazırlanıyor

Fenerbahçe, gözünü UEFA Avrupa Ligi'ndeki kritik Ferencvaros karşılaşmasına çevirdi. Sarı-lacivertli takım, 27 Kasım Perşembe akşamı kendi sahasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u ağırlayacağı 5. hafta maçı için hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde başladı.

İdmanın ilk aşaması, salonda yapılan kuvvet ve core (merkez bölge) çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular, ısınma hareketleri, çabukluk testleri, koordinasyon ve pas alıştırmaları gibi temel futbol egzersizleriyle antrenmana devam etti. Günün antrenmanı, futbolcuların eksiklerini gidermeye yönelik bireysel çalışmalarla tamamlandı.