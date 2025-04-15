Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası Estonya'da başlıyor

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre şampiyona, Avrupa Tekvando Birliği tarafından başkent Tallinn'de gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin uluslararası bir şampiyonaya ilk defa katılım göstereceği para poomsae branşında ise 4'er kadın ve erkek milli sporcu madalya mücadelesi verecek.