Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Diğer
Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası Estonya'da başlıyor

Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası Estonya'da başlıyor

10:5915/04/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası Estonya'da başlıyor
Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası Estonya'da başlıyor

Avrupa Tekvando Poomsae ve Para Poomsae Şampiyonası, 16-17 Nisan tarihlerinde Estonya'da düzenlenecek.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre şampiyona, Avrupa Tekvando Birliği tarafından başkent Tallinn'de gerçekleştirilecek.


Tekvando poomsaede milli takımı, 39 kategoride 31'i erkek toplam 56 sporcu temsil edecek.


Türkiye'nin uluslararası bir şampiyonaya ilk defa katılım göstereceği para poomsae branşında ise 4'er kadın ve erkek milli sporcu madalya mücadelesi verecek.

#Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası
#Tekvando
#Estonya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 Aile Destek ödemesi devam ediyor mu? Aile Destek ödemeleri ne kadar sürecek, bu yıl da verilecek mi?