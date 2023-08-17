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Spor

Avrupa'da 3'te 3 olsun

Konferans Ligi'nde Beşiktaş, deplasmanda 3-1 kazandığı maçın rövanşında Neftçi Baku ile; Adana Demirspor, evinde 5-1 yendiği Osijek'le; Fenerbahçe ise sahasında 3-1 mağlup ettiği Maribor'la play-off turuna kalmak adına mücadele verecek.

09:23 . 17/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Takımlarımızın en önemli gol silahları: Aboubakar, Ndiaye, Dzeko

Takımlarımızın en önemli gol silahları: Aboubakar, Ndiaye, Dzeko

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında bugün Azerbaycan ekibi Neftçi'yi konuk edecek. İlk maçı 3-1 kazanan siyah-beyazlılar, adını play-off turuna yazdırmaya çalışacak. Beşiktaş, turu geçmesi durumunda play-off"ta Aris (Yunanistan)-D. Kiev (Ukrayna) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.


Beşiktaş'ta Ghezzal, Neftçi karşısında görev yapamayacak. Ante Rebic ise ilk kez Beşiktaş Stadı'na çıkacak.


STAT:
Beşiktaş
HAKEM:
Julian Weinberger (Avusturya)
SAAT:
20.00
YAYIN:
TRT Spor
BEŞİKTAŞ:
Mert, Rosier, Amartey, Colley (Necip), Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur, Rebic, Aboubakar
TEKNİK DİREKTÖR:
Şenol Güneş
NEFTÇİ BAKÜ:
Brkıc, Tamas, Salahli, Zulfugarli, Matias, Saief, Makhmudov, Jaber, Yusifli, Shinyashiki, Lebon
TEKNİK DİREKTÖR:
Adrian Mutu


Osijek-Adana Demirspor

Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında bugün Hırvatistan temsilcisi Osijek ile deplasmanda karşılaşacak. Sahasındaki ilk maçı 5-1 kazanan mavi-lacivertliler, rövanş maçında turu geçmesi halinde yükseleceği play-off turunda Avrupa Ligi'nden Olimpiakos(Yunanistan) Genk (Belçika) eşleşmesinin mağlubuyla karşılaşacak.


STAT:
Opus Arena
HAKEM:
John Brooks (İngiltere)
SAAT:
21.00
YAYIN:
TV8.5
OSİJEK:
Malenica, Mkrtchyan, Barisic, Drambayev, Nejasmic, Jugovic, MijoCaktas. Sime Grzan, Petar Brlek, Petar Pusic, Ramon Mierez
TEKNİK DİREKTÖR:
Stjepan Tomas
ADANA DEMİRSPOR:
Karacic, Semih, Manev, Svensson, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Belhanda, Akintola, Rodrigues, Stambouli, Cherif Ndiaye
TEKNİK DİREKTÖR:
Patrick Kluivert



Maribor Fenerbahçe

Fenerbahçe, Konferans Ligi 3. eleme turunda Slovenya'nın Maribor takımıyla deplasmanda, 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında karşılaşacak. Fenerbahçe, turu geçerse Twente (Hollanda)-Riga (Letonya) galibiyle karşılaşacak.


Sarı-lacivertlilerde Becao, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Serdar Aziz ve Emre Mor sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Serdar Dursun ve Arao ise teknik heyet kararıyla ekipte yer almadı.


STAT:
Ljudski Vrt
HAKEM:
Fabio Verissimo (Portekiz)
SAAT:
21.15
YAYIN:
S Sport PIus
MARİBOR:
Azbe Jug, Itsuki Urata, Max Watson, Martin Milec, Luka Uskokovic, Aleks Pihler, Jan Repas, Ivan Brnic, Arnel Jakupovic, Marko Kolar, Marcel Lorber
TEKNİK DİREKTÖR:
Damir Krznar
FENERBAHÇE:
İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Djiku, Luan Peres, Ferdi, Miha Zajc, İsmail Yüksek, Szymanski, Ryan Kent, İrfan Can Kahveci, Batshuayi
TEKNİK DİREKTÖR:
İsmail Kartal






#UEFA
#Konferans Ligi
#Fenerbahçe
#Beşiktaş
#Adana Demirspor
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