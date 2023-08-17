Avrupa'da 3'te 3 olsun

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında bugün Azerbaycan ekibi Neftçi'yi konuk edecek. İlk maçı 3-1 kazanan siyah-beyazlılar, adını play-off turuna yazdırmaya çalışacak. Beşiktaş, turu geçmesi durumunda play-off"ta Aris (Yunanistan)-D. Kiev (Ukrayna) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş'ta Ghezzal, Neftçi karşısında görev yapamayacak. Ante Rebic ise ilk kez Beşiktaş Stadı'na çıkacak.

Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında bugün Hırvatistan temsilcisi Osijek ile deplasmanda karşılaşacak. Sahasındaki ilk maçı 5-1 kazanan mavi-lacivertliler, rövanş maçında turu geçmesi halinde yükseleceği play-off turunda Avrupa Ligi'nden Olimpiakos(Yunanistan) Genk (Belçika) eşleşmesinin mağlubuyla karşılaşacak.

Sarı-lacivertlilerde Becao, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Serdar Aziz ve Emre Mor sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Serdar Dursun ve Arao ise teknik heyet kararıyla ekipte yer almadı.