Avrupa'nın en büyüğü belli oluyor: EURO 2020'de dev final

16. Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2020) şampiyon bugün belli oluyor. Teknik direktör Roberto Mancini yönetimindeki İtalya ile Gareth Southgate’in çalıştırdığı İngiltere, dev finalde şampiyon olmak için kozlarını paylaşacak. İngiltere’nin Wembley Stadı’nda oynanacak final maçı saat 22.00’de başlayacak ve TRT 1’den naklen yayınlanacak.

Finalde tribünlerde 65 bin seyirci olacak. Avrupa Şampiyonası’ndaki ilk ve tek şampiyonluğunu 1968 yılında elde eden, 2000 ve 2012’deki organizasyonlarda ise finale kalmasına rağmen kupaya uzanamayan İtalya, İngiltere’yi yenerek 53 yıllık hasrete son vermeyi amaçlıyor.

Büyük turnuvalarda rakibini hiç yenemeyen İngiltere ise tarihindeki ilk Avrupa Şampiyonası finalini mutlu sonla tamamlamayı hesaplıyor.

İtalyanlar, yarı finalde İspanya’yı saf dışı bıraktı. İngilizler ise turnuvanın sürpriz takımı Danimarka’yı elemeyi başarmıştı.

Finali Kuipers yönetecek

İtalya-İngiltere maçını yönetecek Björn Kuipers, Avrupa Şampiyonası finalini yönetecek ilk Hollandalı hakem olacak. 2006 yılında Hollanda Ligi’nde maç yönetmeye başlayan Kuipers, kariyerinde 7. kez UEFA organizasyonunda final yönetecek. Daha önce iki Avrupa Ligi finali ve bir kez de Şampiyonlar Ligi finali yöneten Kuipers, EURO 2012 ve 2016’da da görev yaptı. Hollandalı hakem, son iki Dünya Kupası finallerinde de düdük çaldı. 48 yaşındaki Hollandalı hakem, EURO 2020 grup maçlarında Danimarka-Belçika ve Slovakya-İspanya karşılaşmaları ile Çek Cumhuriyeti- Danimarka arasındaki çeyrek final maçını yönetmişti.

Hakem Björn Kuipers, EURO 2020'de 3 maçta düdük çaldı.

"Turnuvanın en iyi maçı olacak"

Avrupa Şampiyonası’nda 7 maç oynayan ve kalesinde yalnızca bir gol gören İngiltere, kupa hasretine son vermek için Wembley Stadı’nda İtalya’yı geçmeye çalışacak. Büyük finalden önce açıklamalarda bulunan İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate, zorlu bir rakiple karşılaşacaklarına vurgu yaparken, İtalyanların başarı dolu tarihine de gönderme yaptı.

Sky Italia’ya konuşan başarılı teknik adam, “İki yıldır İtalya’yı çok yakından takip ediyorum ve Roberto Mancini’nin neler başardığını iyi biliyorum. 2018 Dünya Kupası’na katılamadıklarında ne kadar büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını tahmin edebiliyorum. İtalya harika bir futbol ülkesi, 12 yarı final ve 10 da final oynamışlar. Bize kıyasla bu gerçekten inanılmaz bir istatistik. İtalya gibi bir futbol ülkesi olarak görülebilmek için çok mesafe kat etmemiz gerek. Çok net bir oyun tarzları var. Harika bir enerji ve uyumla mücadele ediyorlar. İstisnai bir takımla oynayacağız ve bu final, şüphesiz ki turnuvanın en iyi iki takımının karşılaşması olacak. Maç gününde ise daha iyi olan taraf mutlu sona ulaşacak” ifadelerini kullandı.

İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate

İtalya'nın final yolu

İtalya, A Grubu’nda Türkiye ve İsviçre’yi 3-0, Galler’i de 1-0 mağlup ederek 3’te 3 yaptı. Son 16 turunda Avusturya’yı uzatmalarda 2-1 ile eleyen Gök Mavililer, çeyrek finalde Belçika’yı aynı skorla geçerek yoluna devam etti. İtalyanlar, yarı finalde ise İspanya’ya normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 biten maçta penaltılarla 4-2 üstünlük sağladı.

İngiltere'nin final yolu

D Grubu’nda mücadele eden İngiltere Hırvatistan ve Çekya’yı 1-0 yendi, İskoçya ile 0-0 berabere kaldı. Son 16 turunda Almanya’yı 2-0, çeyrek finalde Ukrayna’yı 4-0 mağlup eden İngilizler, yarı finale kadar gol yemeden geldi. İngiltere, Danimarka karşısındaki yarı final maçını ise uzatma devrelerinde 2-1 kazandı.

Finale kadar yenilmediler

İki takım da EURO 2020 finaline namağlup geldi. İtalyanlar, finale gelene kadar 12 gol attı. Grup maçlarında kalesini gole kapatan İtalya, son 16 turundan itibaren 3 gol yedi. Gruptaki 3 maçta rakip fileleri 2 kez havalandıran İngiltere ise eleme turlarındaki skorer performansıyla gol sayısını 10’a çıkardı. İngiltere Milli takımı, finale kadar kalesinde ise sadece bir gol gördü.

İtalya 33 maçtır kaybetmiyor

Roberto Mancini teknik direktörlüğündeki İtalya, 33 maçtır yenilgi yüzü görmedi. İtalyanlar, bu sürede 27 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti. Yaklaşık 3 yıldır yenilmeyen İtalya, son mağlubiyetini Eylül 2018’de oynanan UEFA Uluslar Ligi maçında Portekiz’e karşı 1-0’lık skorla yaşadı.

