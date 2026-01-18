Avustralya Açık'ta Zverev ve Paolini ikinci tura çıktı

Elemelerden gelen Büyük Britanyalı Arthur Fery ise 20 numaralı seribaşı İtalyan Flavio Cobolli'yi 7-6, 6-4, 6-1 tamamlanan setlerle 3-0 mağlup etti ve günün sürprizlerinden birine imza attı.

Tek kadınlarda iki kez grand slam finali oynayan 7 numaralı seribaşı Paolini, Belaruslu Aliaksandra Sasnovich'i 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yendi. Ukraynalı Elina Svitolina (12), İspanyol Cristina Bucsa'yı 6-4, 6-1 ve Yunan Maria Sakkari, Fransız Leolia Jeanjean'ı 6-4, 6-2 biten setlerle 2-0 mağlup etti.