Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Tenis
Avustralya Açık'ta Zverev ve Paolini ikinci tura çıktı

Avustralya Açık'ta Zverev ve Paolini ikinci tura çıktı

11:5718/01/2026, Pazar
AA
Sonraki haber
Alexander Zverev
Alexander Zverev

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Alman Alexander Zverev ve İtalyan Jasmine Paolini, ikinci tura yükseldi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuva, ilk tur maçlarıyla başladı. İlk grand slam zaferini hedefleyen tek erkeklerin 3 numaralı seribaşı Zverev, Kanadalı Gabriel Diallo karşısında 6-7, 6-1, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-1 galip geldi.

Arjantinli Francisco Cerundolo (18), Çinli Zhizhen Zhang'ı 3-0 (6-3, 7-6, 6-3) yenerek yoluna devam etti.

Elemelerden gelen Büyük Britanyalı Arthur Fery ise 20 numaralı seribaşı İtalyan Flavio Cobolli'yi 7-6, 6-4, 6-1 tamamlanan setlerle 3-0 mağlup etti ve günün sürprizlerinden birine imza attı.


Paolini ilk turda zorlanmadı


Tek kadınlarda iki kez grand slam finali oynayan 7 numaralı seribaşı Paolini, Belaruslu Aliaksandra Sasnovich'i 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yendi. Ukraynalı Elina Svitolina (12), İspanyol Cristina Bucsa'yı 6-4, 6-1 ve Yunan Maria Sakkari, Fransız Leolia Jeanjean'ı 6-4, 6-2 biten setlerle 2-0 mağlup etti.


#Tenis
#Avustralya Açık
#Alexander Zverev
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS 2026 ne zaman yapılacak, sınav saat kaçta başlayacak? MEB sınav takvimi açıklandı