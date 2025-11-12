Ayşen Taşkın'dan altın madalya

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü sporcusu olan Ayşen Taşkın, Türkiye’ye organizasyondaki boks branşındaki ilk altın madalyasını getirdi. 54 kilo kategorisinde mücadele eden milli sporcu, finalde Azerbaycanlı rakibi Nargiz Zeynelova ile karşılaştı. Taşkın, rakibini mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.