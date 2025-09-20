Yeni Şafak
Azerbaycan'da pole pozisyonu Verstappen'in

18:0720/09/2025, Cumartesi
AA
Verstappen yarışa en ön sıradan başlayacak.
Verstappen yarışa en ön sıradan başlayacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. etabı Azerbaycan Grand Prix'sine, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Başkent Bakü'de yer alan 6 kilometrelik Bakü Şehir Pisti'nde 51 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında, 1 dakika 41.117 saniyelik derece elde eden Verstappen, ilk cebe yerleşti.


Hollandalı pilotun 0.478 saniye arkasında yer alan İspanyol Carlos Sainz (Williams) ikinci, 0.590 saniye gerisindeki Yeni Zelandalı Liam Lawson (Racing Bulls) ise üçüncü sırayı aldı.


Şampiyona lideri McLaren pilotu Oscar Piastri ile Charles Leclerc (Ferrari) kaza yaparken, Lewis Hamilton (Ferrari) üçüncü seansa kalamadı.


Azerbaycan Grand Prix'si, yarın TSİ 14.00'te koşulacak.






