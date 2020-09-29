SALON SPORLARI

Azerbaycan’ın dünyaca ünlü dövüşçüsü Musayev her şeyi bırakıp Karabağ için orduya katıldı

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalar devam ederken, birçok Azerbaycan vatandaşı da orduya katılmak için başvuruda bulunuyor. Bunlardan biri de Azerbaycan'ın tüm dünyaya nam salan karma dövüş sporcusu Tofik Musayev.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tofik Musayev'in Avrasya MMA şampiyonasında dünya şampiyonluğu bulunuyor.

Tofik Musayev'in Avrasya MMA şampiyonasında dünya şampiyonluğu bulunuyor.

Ermenistan ordusunun 28 yıl önce işgal ettiği Dağlık Karabağ bölgesi, son yılların en şiddetli çatışmalarına sahne oldu. Ermenistan'ın gerçekleştirdiği provokasyona yanıt veren Azerbaycan ordusu, kapsamlı bir harekatla 7 köyü ve stratejik tepeleri ele geçirdi.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan bu sürecin ardından birçok Azerbaycan vatandaşı orduya katılmak için başvuruda bulundu. Bu isimlerden en dikkat çekeni de Azerbaycan'ın tüm dünyaya nam salan karma dövüş sporcusu Tofik Musayev idi. Musayev, ülkesinde yaşanan işgale kayıtsız kalmayarak Azerbaycan ordusuna katıldı ve görev bölgesine hareket etti.

Konuyla ilgili paylaşım yapan Azerbaycanlı gazeteci Ceyhun Aşirov, "Azerbaycan'ın Dünyaca meşhur karma dövüş sporcusu Tofik Musayev orduya katıldı" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ordusuna katılan Tofik Musayev kimdir?

  • 15 Aralık 1989 Azerbaycan Bakü doğumlu olan Tofik Musayev karma dövüş sporunda tanınan bir figür. Orion Dövüş Kulübü sporcusu olan Musayev, 12 yaşında karate yapmaya başladı ve 23 yaşında profesyonel dövüş sanatlarına başladı. 2011'de Spor Akademisi'nden mezun oldu. Musayev'in Avrasya MMA şampiyonasında dünya şampiyonluğu bulunuyor. Musayev kazandığı zaferlerden sonra ülkesi için yaptığı açıklamalarla biliniyor.
Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Kayserisporlu yıldız futbolcudan insanlık der...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.