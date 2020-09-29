Azerbaycan’ın dünyaca ünlü dövüşçüsü Musayev her şeyi bırakıp Karabağ için orduya katıldı

Ermenistan ordusunun 28 yıl önce işgal ettiği Dağlık Karabağ bölgesi, son yılların en şiddetli çatışmalarına sahne oldu. Ermenistan'ın gerçekleştirdiği provokasyona yanıt veren Azerbaycan ordusu, kapsamlı bir harekatla 7 köyü ve stratejik tepeleri ele geçirdi.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan bu sürecin ardından birçok Azerbaycan vatandaşı orduya katılmak için başvuruda bulundu. Bu isimlerden en dikkat çekeni de Azerbaycan'ın tüm dünyaya nam salan karma dövüş sporcusu Tofik Musayev idi. Musayev, ülkesinde yaşanan işgale kayıtsız kalmayarak Azerbaycan ordusuna katıldı ve görev bölgesine hareket etti.

Konuyla ilgili paylaşım yapan Azerbaycanlı gazeteci Ceyhun Aşirov, "Azerbaycan'ın Dünyaca meşhur karma dövüş sporcusu Tofik Musayev orduya katıldı" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın Dünyaca meşhur karma dövüş sporcusu Tofik Musayev orduya katıldı pic.twitter.com/7QZGHcDzRR — Ceyhun Aşirov (@CeyhunAsirov) September 29, 2020

Azerbaycan ordusuna katılan Tofik Musayev kimdir?