Azerbaycan’ın dünyaca ünlü dövüşçüsü Musayev her şeyi bırakıp Karabağ için orduya katıldı

Ermenistan ordusunun 28 yıl önce işgal ettiği Dağlık Karabağ bölgesi, son yılların en şiddetli çatışmalarına sahne oldu. Ermenistan'ın gerçekleştirdiği provokasyona yanıt veren Azerbaycan ordusu, kapsamlı bir harekatla 7 köyü ve stratejik tepeleri ele geçirdi.
Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan bu sürecin ardından birçok Azerbaycan vatandaşı orduya katılmak için başvuruda bulundu. Bu isimlerden en dikkat çekeni de Azerbaycan'ın tüm dünyaya nam salan karma dövüş sporcusu Tofik Musayev idi. Musayev, ülkesinde yaşanan işgale kayıtsız kalmayarak Azerbaycan ordusuna katıldı ve görev bölgesine hareket etti.
Konuyla ilgili paylaşım yapan Azerbaycanlı gazeteci Ceyhun Aşirov, "Azerbaycan'ın Dünyaca meşhur karma dövüş sporcusu Tofik Musayev orduya katıldı" ifadelerini kullandı.
Azerbaycan'ın Dünyaca meşhur karma dövüş sporcusu Tofik Musayev orduya katıldı pic.twitter.com/7QZGHcDzRR
Azerbaycan'ın Dünyaca meşhur karma dövüş sporcusu Tofik Musayev orduya katıldı pic.twitter.com/7QZGHcDzRR— Ceyhun Aşirov (@CeyhunAsirov) September 29, 2020
Azerbaycan ordusuna katılan Tofik Musayev kimdir?
- 15 Aralık 1989 Azerbaycan Bakü doğumlu olan Tofik Musayev karma dövüş sporunda tanınan bir figür. Orion Dövüş Kulübü sporcusu olan Musayev, 12 yaşında karate yapmaya başladı ve 23 yaşında profesyonel dövüş sanatlarına başladı. 2011'de Spor Akademisi'nden mezun oldu. Musayev'in Avrasya MMA şampiyonasında dünya şampiyonluğu bulunuyor. Musayev kazandığı zaferlerden sonra ülkesi için yaptığı açıklamalarla biliniyor.
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