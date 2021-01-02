Bakan Kasapoğlu 2021 hedeflerini anlattı: Bilim kampları başlayacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021 hedeflerini ve 2023 vizyonu Yeni Şafak’a anlattı. Pandemi gibi zor bir süreçte yurtların, sadece gençlerin değil, bütün milletin yuvası olduğunun ispat edildiğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “81 ilimizdeki 293 yurdumuzda, dünyanın 97 farklı ülkesinden gelen 100 bin 410 vatandaşımıza ev sahipliği yaptık. Pandemi süreci içerisinde çalışmalarımızın ve hedeflerimizin pek çoğunu başarıyla gerçekleştirdik. Şartlar ve koşullar ne olursa olsun, devletimizin bütün imkanlarını gençlerimiz, sporcularımız ve bütün vatandaşlarımız için seferber etmeye devam edeceğiz” dedi.

Sporu tabana yayma çalışmalarının yeni senede de hız kesmeden devam edeceğini söyleyen Kasapoğlu, “Biz, gençlerimizi, sporcularımızı destekleme adına çalışıyoruz. Amacımız bu ülkenin yarınları. Onların, yarınların Türkiye’sinde daha donanımlı, bu rekabetçi dünyada daha güçlü yetişmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Sorunları gidermek de bizim vazifemiz. Bu pandemi sürecini fırsata dönüştürme adına ekip olarak büyük bir gayret içindeyiz ve inanıyoruz ki bu sürecin sonunda daha büyük fırsatlarla yarınlara yürüyeceğiz” diye konuştu.

FAAL SPORCU SAYISI ARTACAK

“Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkenin dört bir yanına tesisler yaptık ve bu çalışmalarımız 2021’de de devam edecek” diyen Bakan Kasapoğlu, “Örneğin, gençlik merkezlerimizin sayısı 355’i aştı. Ayrıca gençlik kamplarımız bizim için çok mühim.

Yetenek Taraması Projesi ile yarınların şampiyonlarını şansa bırakmadan en güçlü şekilde yetiştireceğiz. Ve bir önemli projemiz de ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi’” şeklinde konuştu.

2023’E GENÇLERLE ULAŞACAĞIZ