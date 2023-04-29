Bakasetas: Bugünkü yenilginin tüm sorumluluğunu alıyorum

Bakasetas bugün oynanan Konyaspor maçında kırmızı kart görmüştü
Trabzonspor'da Konyaspor'a kaybedilen 2-1'lik mücadelede 45. dakikada rakip oyuncu ile girdiği ikili mücadele sonrası doğrudan kırmızı kart gören Bakasetas, sosyal medya üzerinden taraftarlardan özür diledi.
"Bugünkü yenilginin tüm sorumluluğunu alıyorum. Maçın çok önemli bir noktasında takımımı ve takım arkadaşlarımı hayal kırıklığına uğrattım. Ayrıca, rakibimi incitmek gibi bir niyetim olmadığını açıklığa kavuşturma ihtiyacı hissediyorum. Sadece topu korumak istedim ama yanlış boşluk tahmini yaptım.
Özür dilerim,"