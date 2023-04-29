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Spor

Bakasetas: Bugünkü yenilginin tüm sorumluluğunu alıyorum

Trabzonspor'da Konyaspor maçında kırmızı kart gören Yunan yıldız Bakasetas, sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Yunan yıldız özür dilediğini söyledi.

22:30 . 29/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Bakasetas bugün oynanan Konyaspor maçında kırmızı kart görmüştü

Bakasetas bugün oynanan Konyaspor maçında kırmızı kart görmüştü

Trabzonspor'da Konyaspor'a kaybedilen 2-1'lik mücadelede 45. dakikada rakip oyuncu ile girdiği ikili mücadele sonrası doğrudan kırmızı kart gören Bakasetas, sosyal medya üzerinden taraftarlardan özür diledi.

Bakasetas'ın açıklaması şu şekilde;

"Bugünkü yenilginin tüm sorumluluğunu alıyorum. Maçın çok önemli bir noktasında takımımı ve takım arkadaşlarımı hayal kırıklığına uğrattım. Ayrıca, rakibimi incitmek gibi bir niyetim olmadığını açıklığa kavuşturma ihtiyacı hissediyorum. Sadece topu korumak istedim ama yanlış boşluk tahmini yaptım.

Özür dilerim,"




#Anastasios Bakasetas
#Trabzonspor
#Süper Lig
2 saat önce
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