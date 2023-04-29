Bakasetas: Bugünkü yenilginin tüm sorumluluğunu alıyorum

"Bugünkü yenilginin tüm sorumluluğunu alıyorum. Maçın çok önemli bir noktasında takımımı ve takım arkadaşlarımı hayal kırıklığına uğrattım. Ayrıca, rakibimi incitmek gibi bir niyetim olmadığını açıklığa kavuşturma ihtiyacı hissediyorum. Sadece topu korumak istedim ama yanlış boşluk tahmini yaptım.