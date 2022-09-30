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Bakasetas: Kaptanlık beni olumlu etkiledi

Yunan basınına konuşan Bakasetas, “Trabzonspor’da düşünce tarzım çok değişti. Sorumluluk almak oyun karakterim açısından önemli, takımın arkamda olduğunu bilmek öz güven veriyor” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakasetasın Trabzonsporla ilgili Yunan basınına yaptığı açıklamalar
Bakasetas, bu sezon bordo-mavili formayla çıktığı 11 maçta 4 gol atıp 4 de asist kaydetti.

Trabzonspor’un Yunan oyuncusu Anastasios Bakasetas, ülkesinin basınına hem milli takım hem de bordo-mavili takımla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yunanistan’da futbol oynadığı dönemlere değinen tecrübeli oyuncu, “Birçok teknik adamdan bir şeyler kapmaya çalıştım ve daha komple bir oyuncu haline gelmek için uğraştım. AEK’da ve milli takımda bir kanat oyuncusu olarak görülüyordum ancak çizgide oynadığımda tam performans veremiyordum. Trabzonspor’a geldiğimde ise tam anlamıyla ‘komple’ bir oyuncu oldum. Bu kulübe geldiğimden beri düşünce tarzım çok değişti. Trabzonspor’da sorumluluk almak oyun karakterim açısından önemli, çünkü takımın arkamda olduğunu bilmek bana öz güven sağlıyor. Mental olarak, milli takım kaptanı olduğumda kendimi ‘tamamlanmış’ hissettim. Kariyerimin en büyük adımıydı ancak hala takım için faydalı bir oyuncu olduğumu göstermek için uğraşıyorum. Kaptanlık, düşünce tarzımı çok etkiledi” dedi.

"Futbol bir takım oyunu"

Milli takımdaki katkısının tek başına olabilecek bir durum olmadığını belirten Bakasetas, “Futbol bir takım oyunu ve bir futbolcu tek başına fark oluşturamaz. Takım bana yardımcı olmasa bu performansı gösteremezdim. Milli takım kaptanlığı ilk başta çok zordu. Bir lider olarak tecrübesizdim, çünkü genelde kaptanlık sırası bana geldiğinde transfer oluyordum. Bazı hatalar yaptım çünkü kaptanlık konusunda düşünmem gerektiğinden fazla düşünüyordum. Teknik direktörümüzün de yardımıyla daha öz güvenli hale geldim. Ülkenizi temsil ederken daha farklı düşünmelisiniz” diye konuştu.

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