SERİE A

Balotelli boşa çıktı

Brescia Kulübü'nde idmanlara katılmayan golcü oyuncu Mario Balotelli'nin sözleşmesinin feshettiği bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 5.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 5.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fotoğraf: IHA

İtalya Serie A ekiplerinden Brescia'da Balotelli ile yollar ayrıldı. İtalyan basınına yansıyan haberlerde idmanlara mazeretsiz katılmayan 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin tek taraflı feshedildiği belirtildi.

Brescia formasıyla çıktığı 19 maçta 5 gol atan Balotelli'nin 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Ligde son sırada yer alan Brescia'nın küme düşmesi durumunda da Balotelli'nin sözleşmesi otomatikman fesih olacaktı.

  • İtalyan futbolcunun adı hemen hemen her transfer döneminde Türkiye'den Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu.


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