Balotelli boşa çıktı

İtalya Serie A ekiplerinden Brescia'da Balotelli ile yollar ayrıldı. İtalyan basınına yansıyan haberlerde idmanlara mazeretsiz katılmayan 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin tek taraflı feshedildiği belirtildi.
Brescia formasıyla çıktığı 19 maçta 5 gol atan Balotelli'nin 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.
Ligde son sırada yer alan Brescia'nın küme düşmesi durumunda da Balotelli'nin sözleşmesi otomatikman fesih olacaktı.
- İtalyan futbolcunun adı hemen hemen her transfer döneminde Türkiye'den Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu.
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