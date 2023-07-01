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Spor

Banza için 8 milyon euro

Sarı-kırmızılı takımın gündeminde yer alan Simon Banza için kulübü Braga'nın talep ettiği bonservis bedeli belli oldu.

10:54 . 1/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
1.89 boyundaki Simon Banza, sağ ayağını kullanıyor.

1.89 boyundaki Simon Banza, sağ ayağını kullanıyor.

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Fransız forvet Simon Banza için Portekiz ekibi Braga'nın, 8 milyon euro istediği iddia edildi.


2022-2023 yaz transfer döneminde Lens'ten 3 milyon euroya transfer edilen Banza, geçtiğimiz sezon 47 maça çıkarken, 14 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.


Forvet bölgesine öncelikle Mauro Icardi'yi transfer etmek isteyen Galatasaray, Arjantinli oyuncunun yanına da bir ismi almak için çalışmalarını sürdürüyor.


Sarı-kırmızılı tamımın önceliği Şampiyonlar Ligi'nde 25-26 Temmuz tarihlerinde oynanacak eleme turuna en az bir forvet transferi yetiştirmek.






#Galatasaray
#Simon Banza
#Braga
2 saat önce
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