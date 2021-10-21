Spor Ansu Fatinin serbest kalma bedeli dudak uçuklattı
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Ansu Fati'nin serbest kalma bedeli dudak uçuklattı

İspanya'nın Barcelona Kulübü, 18 yaşındaki futbolcusu Ansu Fati'nin sözleşmesini 1 milyar euroluk bonservis bedeli şartıyla 2027'ye uzattığını açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Barcelonada Ansu Fatinin serbest kalma bedeli dudak uçuklattı
Ansu Fati'nin sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

Barcelona Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Ansu Fati'nin sözleşmesinin 5 yıl uzatılarak 30 Haziran 2027 tarihine kadar geçerli olacak şekilde yenilendiği ve tek taraflı serbest kalma bedeli için 1 milyar euro bonservis bedeli konulduğu bildirildi.

İspanya Milli Takımı'nda oynuyor

Afrika ülkesi Gine-Bissau doğumlu olan ve İspanya vatandaşlığı da bulunan Fati, futbol kariyerine başladığı Barcelona'da 3 sezondur forma giyiyor.

  • Barcelona'da 2019 yılında 16 yaşındayken ilk maçına çıkan ve İspanya Milli Takımı'nda da forma giyen Ansu Fati, İspanyol futbolunda en fazla gelecek vaat eden futbolcuların başında gösteriliyor.
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