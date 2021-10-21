Ansu Fati'nin serbest kalma bedeli dudak uçuklattı

Barcelona Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Ansu Fati'nin sözleşmesinin 5 yıl uzatılarak 30 Haziran 2027 tarihine kadar geçerli olacak şekilde yenilendiği ve tek taraflı serbest kalma bedeli için 1 milyar euro bonservis bedeli konulduğu bildirildi.
İspanya Milli Takımı'nda oynuyor
Afrika ülkesi Gine-Bissau doğumlu olan ve İspanya vatandaşlığı da bulunan Fati, futbol kariyerine başladığı Barcelona'da 3 sezondur forma giyiyor.
- Barcelona'da 2019 yılında 16 yaşındayken ilk maçına çıkan ve İspanya Milli Takımı'nda da forma giyen Ansu Fati, İspanyol futbolunda en fazla gelecek vaat eden futbolcuların başında gösteriliyor.
This is what @ANSUFATI said about renewing with Barça through the 2026/27 season:#DreamTeen pic.twitter.com/dcqhKgYfwU
This is what @ANSUFATI said about renewing with Barça through the 2026/27 season:#DreamTeen pic.twitter.com/dcqhKgYfwU— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 20, 2021