Barcelona'da Penarroya dönemi sona erdi

Barcelona'da Penarroya dönemi sona erdi

10/11/2025, Pazartesi
AA
Joan Penarroya, Haziran 2024'te Barcelona'nın başına geçmişti.
Joan Penarroya, Haziran 2024'te Barcelona'nın başına geçmişti.

Basketbolda İspanya'nın Barcelona ekibi, başantrenör Joan Penarroya ile yollarını ayırdı.

Barcelona'da Joan Penarroya'nın görevine son verildi. Kulüpten yapılan açıklamada, 56 yaşındaki İspanyol çalıştırıcıyla yolların ayrıldığı belirtildi.


Yardımcı antrenör Oscar Orellana'nın geçici olarak başantrenörlüğe getirildiği ifade edildi.


Penarroya yönetimindeki Barcelona, bu sezon 5 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadığı Avrupa Ligi'nde 9. sırada yer aldı.


Barcelona, İspanya liginde ise 2 galibiyet, 4 mağlubiyetle 11. basamakta bulunuyor.








