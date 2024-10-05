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Başakşehir sahasında Kayserispor ile berabere kaldı |ÖZET

Başakşehir sahasında Kayserispor ile berabere kaldı |ÖZET

22:235/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Başakşehir'de kazanan yok.
Başakşehir'de kazanan yok.

Süper Lig 8. hafta karşılaşmasında Başakşehir konuk ettiği Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelede golleri 32. dakikada Carlos Mane ve 53. dakikada Piatek attı. Başakşehir-Kayserispor maçının özetine ve Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 8. hafta karşılaşmasında Başakşehir sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.


Mücadelede golleri 32. dakikada Carlos Mane ve 53. dakikada Piatek kaydetti.


Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 14 yaparak 5. sıradaki yerini korudu. Kayserispor ise 4 puanla 17. sırada kaldı.


BAŞAKŞEHİR - GÖZTEPE MAÇ SONUCU


BAŞAKŞEHİR - GÖZTEPE MAÇ ÖZETİ

Başakşehir - Göztepe maçının özetini izlemek için


TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU



#Başakşehir
#Kayserispor
#Trendyol Süper Lig

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