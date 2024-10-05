Süper Lig 8. hafta karşılaşmasında Başakşehir konuk ettiği Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelede golleri 32. dakikada Carlos Mane ve 53. dakikada Piatek attı. Başakşehir-Kayserispor maçının özetine ve Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 8. hafta karşılaşmasında Başakşehir sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.
Mücadelede golleri 32. dakikada Carlos Mane ve 53. dakikada Piatek kaydetti.
Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 14 yaparak 5. sıradaki yerini korudu. Kayserispor ise 4 puanla 17. sırada kaldı.