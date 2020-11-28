SÜPER LİG

Başakşehir Denizlispor 3-3 maç özeti izle

Muhteşem geri dönüş: Denizlisipor, Başakşehir karşısında 3-0'dan geri döndü

Süper Lig'in 10. haftasında Medipol Başakşehir sahasında 3-0 öne geçtiği karşılaşmada Yukatel Denizlispor ile 3-3 berabere kaldı

Haber Merkezi Yeni Şafak
Başakşehir-Denizlispor

Başakşehir-Denizlispor

Süper Lig'in 10. haftasında Başakşehir sahasında Denizlispor'u ağırladı. Mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi. Başakşehir'in gollerini 11. ve 21. dakikalarda Gulbrandsen ile 59. dakikada Demba Ba attı. Denizlispor'un gollerini ise 62. dakikada Özer Özdemir, 90+2. dakikada Rodallega ve 90+7. dakikada Murawski penaltıdan kaydetti.

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 14'e, Denizlispor ise puanını 6'ya yükseltti.

Gelecek hafta Başakşehir deplasmanda Malatyaspor'un konuğu olacak. Denizlispor ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

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