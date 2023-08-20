Süper Lig'in 2.haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Mücadelenin hemen başında 6. dakikada Ryan Mendes'in golüyle öne geçen Fatih Karagümrük, 30. dakikada Muhammed Şengezer'in kendi kalesine attığı golle iki farklı üstünlüğü yakaladı.





Karşılaşmanın ilk yarısı Fatih Karagümrük'ün üstünlüğüyle tamamlanırken ikinci yarıda skoru koruyan konuk ekip, sahadan 3 puanla ayrıldı.





Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş'a mağlup olan Fatih Karagümrük, bu sonuçla yeni sezondaki ilk galibiyetini elde etti. Geçtiğimiz hafta Alanyaspor'a mağlup olan Başakşehir ise üst üste ikinci yenilgisini aldı.





Ligde gelecek hafta Başakşehir, Fenerbahçe'yle deplasmanda karşılaşacak. Fatih Karagümrük ise MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Başakşehir-Fatih Karagümrük maç özeti

GOL

6. dakikada sağ kanatta topla buluşan Rohden’in pasında ceza sahası içi sağ çaprazdan Ryan Mendes’in vuruşunda kaleci Muhammed’in müdahalesine rağmen meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

20. dakikada Başakşehir savunmasında yaşanan karambol sonrası Şener’in uzaklaştırmak istediği topa Ceccherini’nin sert şutunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarı çıktı.

GOL

30. dakikada rakibinden sıyrılarak topla ilerleyen Adnan Uğur, ceza yayı solundan yaptığı vuruşta kaleci Muhammed’in müdahalesiyle önce direğe çarpan top daha sonra Muhammed’e çarparak ağlara gitti. 0-2

39. dakikada sol taraftan Pelkas’ın kullandığı serbest vuruşta Keny’nin yakın mesafeden vuruşunda top kaleci Dituro’da kaldı.

45+1. dakikada Şener’in uzun pasında son çizgide topu kontrol eden Serdar Gürler, ceza sahası içi sol çaprazdan sert şutunda kaleci Dituro’yu geçen topa Ceccherini ayak koyarak kornere gönderdi.

63. dakikada Pelkas’ın ceza yayı içinden sert şutunda Dresevic’e çarparak yavaşlayan top kaleci Dituro’da kaldı.

70. dakikada Feghouli’den topu kapan Serdar Güler, ceza yayı içinden yaptığı sert vuruşta top az farkla yandan dışarı gitti.

76. dakikada Keny’nin ara pasıyla topla buluşan Piatek, ceza sahası içinde iki kişiden sıyrılarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Dituro’da kaldı.

90+5. dakikada ceza sahasına yapılan ortayı Keny kafayla indirirken, topu kontrol eden Serdar Gürler sağına çekerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.











