Daha önce 2007-08 sezonunda Galatasaray, 2013-14 sezonunda da Fenerbahçe ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Mehmet Topal, sezon başında transfer olduğu Medipol Başakşehir ile de aynı başarıyı yakalamak istiyor.

Başakşehirli Mehmet Topal tarihe geçebilir

Sezon başından itibaren turuncu-lacivertli formayı 28 maçta üstüne geçiren Topal, Edin Visca ve Mert Günok ile birlikte en çok görev alan isimlerin başında geliyor. Başakşehir forması ile 28 maça çıkan ve bunların 17’sinde ilk 11’de görev alan tecrübeli futbolcunun 1’de asisti bulunuyor.

Başakşehir kritik Denizlispor virajını döndü Başakşehir, Süper Lig’in 31. haftasında evinde Denizlispor’u 2-1 yendi. Turuncu-lacivertliler, bu sonuçla Fatih Terim Stadı’ndaki yenilmezlik serisini de 15 maça çıkardı. İstanbul temsilcisi, ligin 2. haftasında sahasında Fenerbahçe’ye 2-1 kaybettiği mücadeleden beri sahasında kaybetmiyor.Karşılaşmadan dakikalar;13. dakikada sol kanattan İrfan Can’ın içeri çevirdiği topa kale önünde Crivelli’nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.17. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Caiçara’nın son çizgiye inerek yaptığı ortada ön direkte Crivelli’nin dokunuşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.37. dakikada sol kanattan Aleksic’in serbest vuruşta içeri yaptığı ortada ön direkte Demba Ba kafa vuruşunu yaptı. Ba’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.57. dakikada soldan ceza sahasına giren İrfan Can Kahveci, pasını müsait durumdaki Demba Ba'ya aktardı. Bu oyuncunun penaltı noktası üzerinden vuruşunda son anda Mustafa Yumlu'nun müdahale ettiği meşin yuvarlak kornere gitti.65. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. İrfan Can'ın sağdan kullandığı kornerde kale sahası ön çizgisi üzerinde yükselen Crivelli, kafayla vurduğu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-077. dakikada Medipol Başakşehir, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla penaltı kazandı. Ceza sahasının sol kenarında topla buluşan Crivelli, meşin yuvarlağı ortaladı. Zeki Yavru'nun elle topa müdahale ettiğini ancak pozisyonun ceza sahası dışında olduğunu belirten hakem Abdulkadir Bitigen ev sahibi ekip lehine serbest vuruş verdi. VAR incelenmesinin ardından Zeki'nin ceza sahası içinde topa müdahale ettiği belirlendi ve karar penaltı olarak değiştirildi. 78. dakikada penaltıda topun başına geçen Visca, meşin yuvarlağı kaleci Tolgahan'ın sağından ağlarla buluşturdu: 2-084. dakikada Rodallega'nın uzaktan sert şutunda top yandan auta çıktı.Müsabaka, Medipol Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.Crivelli ve Visca 11 gole ulaştıSüper Lig’in 31. haftasında Medipol Başakşehir, evinde Denizlispor’u 2-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren goller 65. dakikada Crivelli ve 78. dakikada Visca’dan geldi. Crivelli ve Visca, bu gollerle ligdeki gol sayılarını da 11’e çıkardı. Crivelli, daha önce Fenerbahçe, Beşiktaş, Rizespor, Gaziantep FK (2), MKE Ankaragücü (2), Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Göztepe ağlarını havalandırmıştı. 25 yaşındaki oyuncunun 4 de asisti bulunuyor. Edin Visca ise bu güne kadar Gençlerbirliği (3), Sivasspor, Trabzonspor, Denizlispor, Y.Malatyaspor, Rizespor, Alanyaspor, Ankaragücü maçlarında gol sevinci yaşadı. 30 yaşındaki futbolcunun asist sayısı ise 11.Süper Lig puan durumu için tıklayın