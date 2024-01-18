Başakşehir geç de olsa gereğini yaptı: Siyonsit futbolcuyla yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir FK, İsrailli futbolcusu Eden Karzev ile yollarını ayırma kararı aldı. Turuncu-lacivertliler, Siyonist Karzev'in kariyerini yurt dışında sürdüreceğini duyurdu.
"14 Ocak Pazar günü, kişisel sosyal medya hesabından ülkemizin hassasiyetlerine ters düşen paylaşım yapan Eden Karzev, kulübümüz tarafından uyarılmış olup, sosyal medya hesabından paylaşımını kaldırmıştır.
İlgili oyuncu 15 Ocak Pazartesi günü kulübümüze çağırılmış, futbolcuya paylaşımından dolayı disiplin süreci başlatıldığı bilgisi verilerek oyuncudan savunması istenmiştir.
Kulübümüzün yürütmüş olduğu disiplin süreci sonucunda, kulüp disiplin talimatı uyarınca oyuncuya para cezası verilmiş olup, futbolcunun kariyerine yurt dışında sürdürmesi uygun görülmüştür"
Eden Karzev ne yapmıştı?
Sagiv Jehezkel, Süper Lig'de oynanan Antalyaspor-Trabzonspor maçında attığı golden sonra işgalci İsrail'e destek mesaj göndermişti. Maçın ardından bir sonraki gün Başakşehir'in İsrailli oyuncusu Eden Karzev'den skandal bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden işgalci İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği soykırıma destek paylaşımı yapmıştı.