Başakşehir geç de olsa gereğini yaptı: Siyonsit futbolcuyla yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir FK, İsrailli futbolcusu Eden Karzev ile yollarını ayırma kararı aldı. Turuncu-lacivertliler, Siyonist Karzev'in kariyerini yurt dışında sürdüreceğini duyurdu.

Başakşehir FK'dan yapılan açıklama şöyle:

Başakşehir FK'dan yapılan açıklama şöyle:

"14 Ocak Pazar günü, kişisel sosyal medya hesabından ülkemizin hassasiyetlerine ters düşen paylaşım yapan Eden Karzev, kulübümüz tarafından uyarılmış olup, sosyal medya hesabından paylaşımını kaldırmıştır.