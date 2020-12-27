SÜPER LİG

Başakşehir'de Martin Skrtel endişesi: Acılar içerisinde kaldı yerleri yumrukladı

Süper Lig'de oynanan Başakşehir-Kasımpaşa maçında ev sahibi ekibin oyuncusu Martin Skrtel çok ciddi bir sakatlık yaşadı. Slovak oyuncu acılar içerisinde yerde kalırken sedye ile sahadan çıkartıldı. Tecrübeli futbolcunun uzun süre sahalardan uzak kalabileceği belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Başakşehir

Başakşehir

Fotoğraf: Mehmet Eser

Başakşehir-Kasımpaşa maçının ikinci yarısında tecrübeli futbolcu Martin Skrtel, acılar içerisinde yerde kaldı.

Rakip takımın atağını karşılamak için geriye koşan oyuncu bir anda acılar içerisinde kaldı. Başarılı savunmacı yerde kaldıktan sonra yerleri yumrukladı.

Ciddi bir sakatlığı olduğu belirtilen Skrtel, sedyeyle kenara gelirken oyuna Mehmet Topal dahil oldu.

Skrtel'in aşilinde ciddi bir sorun olduğu öğrenilirken sosyal medyada tecrübeli futbolcuyla ilgili 'futbol kariyerinin son maçına çıkmış olabilir' şeklinde paylaşımlar yapıldı.

Srktel sakatlığı sebebiyle acılar içerisinde kaldı ve büyük üzüntü yaşadı.
Srktel sakatlığı sebebiyle acılar içerisinde kaldı ve büyük üzüntü yaşadı.

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