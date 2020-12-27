Başakşehir'de Martin Skrtel endişesi: Acılar içerisinde kaldı yerleri yumrukladı

Başakşehir-Kasımpaşa maçının ikinci yarısında tecrübeli futbolcu Martin Skrtel, acılar içerisinde yerde kaldı.

Rakip takımın atağını karşılamak için geriye koşan oyuncu bir anda acılar içerisinde kaldı. Başarılı savunmacı yerde kaldıktan sonra yerleri yumrukladı.

Ciddi bir sakatlığı olduğu belirtilen Skrtel, sedyeyle kenara gelirken oyuna Mehmet Topal dahil oldu.

Skrtel'in aşilinde ciddi bir sorun olduğu öğrenilirken sosyal medyada tecrübeli futbolcuyla ilgili 'futbol kariyerinin son maçına çıkmış olabilir' şeklinde paylaşımlar yapıldı.