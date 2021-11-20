Başakşehir'den 5'te 5: Sivasspor'u da devirdi

Ligin 13. haftasında Başakşehir, Fatih Terim Stadyumu'nda Sivasspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.
Başakşehir'e üç puanı getiren goller, 17. dakikada Gulbrandsen ve 24. dakikada Mahmut Tekdemir'den geldi.
Sivasspor'un tek golünü 59. dakikada penaltıdan Pedro Henrique attı.
Turuncu-lacivertli takımda Edin Visca ve Deniz Türüç sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemedi.
- Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 5. maçını da kazanan Başakşehir, puanını 21'e yükseltti. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Sivasspor ise 13 puanda kaldı.