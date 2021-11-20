Spor Başakşehirden 5te 5 Sivassporu da devirdi
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Başakşehir'den 5'te 5: Sivasspor'u da devirdi

Süper Lig'de Başakşehir, evinde ağırladığı Sivasspor'u 2-1 mağlup etti ve teknik direktör Emre Belözoğlu ile çıkışını sürdürdü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Başakşehirden 5te 5: Sivassporu da devirdi
Başakşehirli futbolcular gol sevincini yayıncı kuruluşun kamerası önünde yaşadı.

Ligin 13. haftasında Başakşehir, Fatih Terim Stadyumu'nda Sivasspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Başakşehir'e üç puanı getiren goller, 17. dakikada Gulbrandsen ve 24. dakikada Mahmut Tekdemir'den geldi.

Sivasspor'un tek golünü 59. dakikada penaltıdan Pedro Henrique attı.

Turuncu-lacivertli takımda Edin Visca ve Deniz Türüç sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemedi.

  • Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 5. maçını da kazanan Başakşehir, puanını 21'e yükseltti. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Sivasspor ise 13 puanda kaldı.

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