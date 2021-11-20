Hatayspor hata yapmadı, zirve takibini sürdürdü

Hayat

Atatürk'ün hiç yayımlanmayan röportajı gün yüzüne çıktı: 'Biz köle olmayacağız'

AK Parti'nin tarihçi Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı, İngiliz arşivinde Atatürk'ün 98 yıl önce Le Temps gazetesinden gazeteci Paul Gentizon'a verdiği röportaja ulaştı. Özşavlı, "Röportaj, daha önce hiç yayımlanmamış olması ve Mustafa Kemal'in verdiği mesajlar açısından çok kıymetli" dedi. Röportajda Atatürk'ün "Yeni Türkiye, diğer milletler gibi yaşamak istiyor. Biz köle olmayacağız. Eylemlerimizi harekete geçiren tek şey, tam bağımsızlığa olan talebimizdir" ifadeleri yer alıyor.