Basın Turnuvası'nda Yeni Şafak'ın rakipleri belli oldu

Bağcılar Belediyesinin saha sponsorluğunda düzenlenecek Basın Turnuvası, 14 Nisan Pazartesi günü başlayacak. Kura çekiminin 7 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirildiği organizasyonda, 24 takım mücadele edecek. Ekipler, 6'şarlı 4 grupta şampiyonluk için ter dökecek.





Turnuvada müsabakalar her hafta pazartesi ve salı günleri, Mahmutbey Stadı'nda oynanacak. Organizasyonda dereceye girecek takımlara, kupa ve madalyanın yanı sıra çeşitli ödüller verilecek.





Turnuvada mücadele edecek takımlar şöyle:





A Grubu: tvnet, Cumhuriyet Gazetesi, TRT, Anadolu Ajansı (Dış haberler), Tele1, Show Haber

B Grubu: Yeni Şafak , tv100, sportsnet group, TRT (İç yapımlar), Kontraspor, Ekol TV

C Grubu: Anadolu Ajansı, Habertürk, TRT World, NTV, TürkMedya, Halk TV

D Grubu: Kanal 7 Medya, XTG Spor, Beyaz Futbol, Haber Global, DHA, Turkuvaz Medya





Bu yıl 2’ncisi düzenlenen Bağcılar Belediyesi Geleneksel Basın Turnuvası, 14 Nisan 2025 tarihinde start veriyor. Turnuvada sahaya çıkacak olan takımların kura çekilişi dün gerçekleşti ve fikstür belli oldu. Bağcılar Belediyesi Başkanlık Sahnesi’nde yapılan kura çekimine medya kuruluşlarından temsilciler katıldı.





24 takım şampiyonluk için ter dökecek

Heyecanlı dakikalara sahne olan kura çekiminde takımların grupları belli oldu. 24 takım 6’şarlı gruplar halinde maçlar oynayacak ve şampiyonluk için ter dökecek. 14 Nisan 2025 günü başlayacak olan turnuvanın maçları Mahmutbey Stadyumu’nda her hafta Pazartesi ve Salı günleri yapılacak.





İyi oynayan kazansın

Güzel bir organizasyonu sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, “Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi için her gün haber peşinde koşan basın mensupları bu kez yeşil sahada şampiyonluk için yarışacaklar. Kıyasıya ve heyecanlı bir turnuva olacağına inanıyorum. İyi oynayan kazansın diyor, katılım sağlayan bütün takımlarımıza başarılar diliyorum” dedi.



