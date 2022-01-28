Başkan açıkladı: Emre Belözoğlu teklifimizi kabul etmedi

Kırmızı-beyazlı ekibin başkanı Aziz Çetin, kulüp dergisinin 13'üncü sayısına dikkati çeken açıklamalarda bulundu.

Ersun Yanal ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktörlük için Emre Belözoğlu ile görüştüklerini, ancak Belözoğlu'nun teklifi kabul etmediğini ifade eden Çetin, "O gün daha çok yönetim içindeki arkadaşlarımızla telefonla konuştuk. Aynı günün akşamında da 7-8 yönetici arkadaşımızla buluştuk. Artık takımda hava, kan ve oyun felsefesinin değişmesi gerektiğine inandık. Çünkü 14 maçlık yenilmezlik serisine rağmen, taraftar da biz de oyundan memnun değildik. Bunu kimseyi suçlamak anlamında söylemiyorum. Sadece o dönemdeki hocamızın doğru bildiği, bizi ve taraftarımızı tatmin etmiyordu. Biz de bu süreçten itibaren önümüze alternatifleri çıkarttık. Bilindiği gibi eski hocamız Jose Morais, Stanislav Cherchesov, Andriy Shevchenko gibi isimler listemizde yer alıyordu. Aslında bu isimlerle görüşmedik sadece alternatiflerimiz arasındalardı. Sadece Emre Belözoğlu ile görüşme yaptık. O zaman boştaydı. Çok da kibar ve olumlu bir görüşme gerçekleştirdik. Ama kendisi, Başakşehir'e gönül bağı olduğunu, bu yüzden teklifi kabul edemeyeceğini ifade etti. Nitekim ertesi gün aradı ve Başakşehir'den teklif aldığını belirtti" diye konuştu.

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"Nur Şahin, Eto'o transferi gibi bir hava oluşturdu"

Emre Belözoğlu'nun teklifi kabul etmemesinden sonra Nuri Şahin'e yöneldiklerini kaydeden Aziz Çetin, "Biz o dönemde Nuri Şahin'in de kafasında hocalık olduğunu biliyorduk. Geçmiş röportajlarından ve kendisiyle konuşmalarımızdan gelecekteki kariyerini bu şekilde planladığının farkındaydık. Onunla yaptığımız sohbette, aslında kendisine direkt de sormadan 'Hoca sen olursan, ne olur?' dedik. Konu olumlu ilerledi. 'Peki' dedim, 'Senin altyapın, yardımcıların kim olacak?' O da, 'Futbolu bıraktığımda beraber çalışacağım ekip zaten hazır' diye cevap verdi. Şu anda kurulan teknik ekip zaten hazırdı. Biz de bu şekilde yola devam etme kararı aldık. Nuri Şahin'in içimizden biri olması, şehri, camiayı ve yönetimi tanıyor olması bizim için avantaj oldu. Fark ediyorsanız şu anda hem Antalya şehrinde hem Türkiye'de, Antalyaspor yıldız bir oyuncu transfer etmiş gibi bir hava var. Nuri Şahin'in göreve gelmesiyle ve oynattığı sempatik futbolla artık tüm Türkiye'nin beğendiği bir takım var. Ayrıca onun bağlantıları sayesinde Avrupa'da da çok göz önündeyiz. Eto'o, Antalya'ya geldiğinde nasıl bir hava yarattıysa, Nuri Şahin ile birlikte belki de onun daha fazlası oluştu" ifadelerini kullandı.

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"Türkiye'nin en iyi teknik direktörlerinden biri olacak"

Türkiye'nin yeni bir teknik direktör kazandığına dikkat çeken Antalyaspor Başkanı Çetin, Nuri Şahin'in Türkiye'nin gelecekteki en iyi teknik direktörlerden biri olacağını kaydetti.

Çetin, "Nuri Şahin'in bir antrenman modeli ve sistemi var. Kulüp çalışanlarıyla konuşuyorum, herkes çok mutlu. Görüyorsunuz oyun sistemimiz, oyun karakterimiz birden değişti. Taraftara, şehre heyecan geldi. Bunun olacağını öngörmüştük. Biz de bunun üstüne koyarak gitmeye çalışıyoruz" dedi.