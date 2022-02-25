Batshuayi formasına kavuşuyor

Altay galibiyetiyle moral bulan Beşiktaş, Sivasspor’u da yenerek galibiyet serisini 2 maça çıkarmak istiyor.

Kalede Ersin’e şans verecek olan teknik direktör Önder Karaveli’nin, defans hattında da değişikliğe gidebileceği belirtiliyor. Sağ bekte sakatlığı geçen Rosier’in ilk 11’e dönmesi bekleniyor. Rıdvan Yılmaz’ın sakatlığı geçse de sol bekte Umut Meraş forma için bir adım önde. Savunmanın göbeğinde ise Vida-Welinton ikilisi şans bulacak.

Karaveli, defansın önünde Josef ve Necip’i oynatmayı planlıyor. Hücumun sağında Ghezzal’ın oynamasına kesin gözüyle bakılıyor. Önder Karaveli, sol kanatta sakatlığı geçen Larin ile geçen hafta ilk 11’de başlayan Güven Yalçın arasında seçim yapacak.

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Orta sahanın merkezinde Alex Teixeira, ileri uçta ise cezası biten Mitchy Batshuyai forma giyecek.

SPOR Vida ile pazarlık sürüyor



