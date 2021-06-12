Belçika turnuvaya farklı başladı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu ilk maçında Rusya'nın Saint Petersburg kentinde Rusya ile karşı karşıya gelen Belçika, 90 dakikanın sonunda 3-0'lık galibiyete uzanarak turnuvaya 3 puanla başlayan taraf oldu.

Maçtan dakikalar

10. dakikada Dries Mertens'in ceza alanına gönderdiği ortasında Andrei Semenov'dan seken topu önünde bulan Romelu Lukaku, penaltı noktası yakınından dönerek yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Anton Shunin'in yanından ağlarla buluşturmayı başardı: 1-0.

14. dakikada sol kanattan kazanılan korneri kullanan Aleksandr Golovin'in ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Mario Fernandes'in kafa vuruşunda Thibaut Courtois topa hakim olmayı başardı.

16. dakikada Magomed Ozdoev'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin solundan auta çıktı.

18. dakikada Romelu Lukaku'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Leander Dendoncker'in penaltı noktası yakınından gelişine yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıktı.

22. dakikada sol kanattan yapılan ortada savunmadan seken topu önünde bulan Thorgan Hazard'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta açıyı iyi kapatan Anton Shunin, pozisyonu önlemeyi başardı.

29. dakikada Toby Alderweireld'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıktı.

34. dakikada sol taraftan Thorgan Hazard'ın ortasında kaleci Anton Shunin'in çeldiği topu iyi takip eden Thomas Meunier yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

45+1. dakikada Yannick Carrasco'nun sağ çaprazdan seri çalımlarla girdiği ceza alanında kalabalık Rusya savunmasının arasından yaptığı vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

İkinci yarı

55. dakikada Aleksandr Golovin'in sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda savunmadan seken top kaleci Thibaut Courtois'da kaldı.

59. dakikada Aleksandr Golovin'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Toby Alderweireld topu uzaklaştırmayı başardı.

60. dakikada sol kanattan kazanılan korneri kullanan Aleksandr Golovin'in ceza alanına gönderdiği ortasında Youri Tielemans sağ ayağıyla ön direkte gelişine bir vuruşla topu uzaklaştırmayı başardı.

62. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde Dries Mertens'in ortasında kaleci Anton Shunin kalesinden çıkıp çift yumuk ile topu uzaklaştırmayı başardı.

88. dakikada Thomas Meunier'in derinlemesine attığı ara pasına hareketlenen Romelu Lukaku, sağ çaprazdan gelişine yerden net bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-0.

90. dakikada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen Aleksey Miranchuk'un vuruşunda top üstten auta çıktı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Belçika, 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

İlk maçların ardından Belçika liderlik koltuğuna oturdu

Bu sonucun ardından Belçika, B Grubu'nda averajla liderliğe yükselirken, Rusya ise kendisine grubun son sırasında yer buldu.

Belçika, gruptaki ikinci maçında Perşembe günü saat 19:00'da Danimarka ile karşılaşacak. Rusya ise Çarşamba günü saatler 16:00'yı gösterirken Finlandiya'nın karşısına çıkacak.



