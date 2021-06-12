Belçika turnuvaya farklı başladı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu ilk maçında Rusya'nın Saint Petersburg kentinde Rusya ile karşı karşıya gelen Belçika, 90 dakikanın sonunda 3-0'lık galibiyete uzanarak turnuvaya 3 puanla başlayan taraf oldu.
Maçtan dakikalar
- 10. dakikada Dries Mertens'in ceza alanına gönderdiği ortasında Andrei Semenov'dan seken topu önünde bulan Romelu Lukaku, penaltı noktası yakınından dönerek yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Anton Shunin'in yanından ağlarla buluşturmayı başardı: 1-0.
- 14. dakikada sol kanattan kazanılan korneri kullanan Aleksandr Golovin'in ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Mario Fernandes'in kafa vuruşunda Thibaut Courtois topa hakim olmayı başardı.
- 16. dakikada Magomed Ozdoev'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin solundan auta çıktı.
- 18. dakikada Romelu Lukaku'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Leander Dendoncker'in penaltı noktası yakınından gelişine yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıktı.
- 22. dakikada sol kanattan yapılan ortada savunmadan seken topu önünde bulan Thorgan Hazard'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta açıyı iyi kapatan Anton Shunin, pozisyonu önlemeyi başardı.
- 29. dakikada Toby Alderweireld'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıktı.
- 34. dakikada sol taraftan Thorgan Hazard'ın ortasında kaleci Anton Shunin'in çeldiği topu iyi takip eden Thomas Meunier yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.
- 45+1. dakikada Yannick Carrasco'nun sağ çaprazdan seri çalımlarla girdiği ceza alanında kalabalık Rusya savunmasının arasından yaptığı vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.
- İkinci yarı
- 55. dakikada Aleksandr Golovin'in sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda savunmadan seken top kaleci Thibaut Courtois'da kaldı.
- 59. dakikada Aleksandr Golovin'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Toby Alderweireld topu uzaklaştırmayı başardı.
- 60. dakikada sol kanattan kazanılan korneri kullanan Aleksandr Golovin'in ceza alanına gönderdiği ortasında Youri Tielemans sağ ayağıyla ön direkte gelişine bir vuruşla topu uzaklaştırmayı başardı.
- 62. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde Dries Mertens'in ortasında kaleci Anton Shunin kalesinden çıkıp çift yumuk ile topu uzaklaştırmayı başardı.
- 88. dakikada Thomas Meunier'in derinlemesine attığı ara pasına hareketlenen Romelu Lukaku, sağ çaprazdan gelişine yerden net bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-0.
- 90. dakikada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen Aleksey Miranchuk'un vuruşunda top üstten auta çıktı.
- Karşılaşmada başka gol olmayınca Belçika, 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.
İlk maçların ardından Belçika liderlik koltuğuna oturdu
Bu sonucun ardından Belçika, B Grubu'nda averajla liderliğe yükselirken, Rusya ise kendisine grubun son sırasında yer buldu.
- Belçika, gruptaki ikinci maçında Perşembe günü saat 19:00'da Danimarka ile karşılaşacak. Rusya ise Çarşamba günü saatler 16:00'yı gösterirken Finlandiya'nın karşısına çıkacak.