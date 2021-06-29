Belhanda'ya Süper Lig'den sürpriz talip: "Görüşüyoruz"

TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayan ve yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Adana Demirspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Marka bir ismi kadrosuna katmayı planlayan mavi-lacivertli ekip, Galatasaray'ın eski futbolcusu Belhanda ve Lille'in 37 yaşındaki stoperi Jose Fonte'yi gündemine aldı.
D Smart'a konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Belhanda ve Lille'in kaptanı Fonte ile görüşüyoruz. Süper Lig'de kendimizden söz ettirmek istiyoruz. Nasıl 26 yıl çıkamadıysak, 26 yıl ligde kalıcı olmak istiyoruz" dedi.