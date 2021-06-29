Spor Belhandaya Süper Ligden sürpriz talip "Görüşüyoruz"
TRANSFER

Belhanda'ya Süper Lig'den sürpriz talip: "Görüşüyoruz"

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'un Galatasaray'ın eski yıldızı Younes Belhanda ile transfer görüşmesi yaptığı açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Belhandaya Süper Ligden sürpriz talip: Görüşüyoruz
Belhanda'nın bonservisi elinde bulunuyor.

TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayan ve yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Adana Demirspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Marka bir ismi kadrosuna katmayı planlayan mavi-lacivertli ekip, Galatasaray'ın eski futbolcusu Belhanda ve Lille'in 37 yaşındaki stoperi Jose Fonte'yi gündemine aldı.

D Smart'a konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Belhanda ve Lille'in kaptanı Fonte ile görüşüyoruz. Süper Lig'de kendimizden söz ettirmek istiyoruz. Nasıl 26 yıl çıkamadıysak, 26 yıl ligde kalıcı olmak istiyoruz" dedi.

Fonte geride bıraktığımız sezon Lille formasıyla çıktığı 43 maçta 3 gol 1 asist kaydetti.
Fonte geride bıraktığımız sezon Lille formasıyla çıktığı 43 maçta 3 gol 1 asist kaydetti.

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