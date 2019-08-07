Ben Rienstra Kayserispor’da

Yeni sezon hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam eden İstikbal Mobilya Kayserispor, Hollandalı orta saha oyuncusu Ben Rienstra ile prensipte anlaştı. Sabah saatlerinde Kayserispor Başkan Yardımcısı Serdar Maraşlı ve Genel Sekreter Fatih Çağlar Öcal ile uçakla Kayseri’ye gelen futbolcuyu sarı-kırmızılı taraftarlar karşıladı.

Ben Rienstra: "Çok mutluyum"

Havaalanında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan Rienstra, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. 1 hafta içerisinde Kayserispor’da futbol oynamak için sabırsızlanıyorum. Beni bekliyorlar, çok iyi duygular içerisindeyim" dedi.

Hollandalı futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Geçen sezon Heerenveen'de oynayan Hollandalı orta saha oyuncusu 35 maça çıkarken, 5 gol attı.

Serdar Maraşlı: "Taraftarlarımız endişe etmesin"

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkan Yardımcısı Serdar Maraşlı, transfer süreçlerinin zorlu geçtiğini belirterek, "Elimizden geldiği kadar en iyi oyuncuları en ekonomik şartlarda kulübümüz menfaatleri doğrultusunda takıma kazandırmaya çalışıyoruz. Bunun için çalışmalarımız hala devam ediyor. Taraftarımız hiç endişe etmesin. Bu sene iyi bir takım kurmak için ciddi mücadele ediyoruz. Mücadelemizin neticesini en kısa zamanda birkaç dokunuşla alırız diye tahmin ediyorum" diye konuştu.



