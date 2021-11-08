Spor Berke Özer, Ümit Mill Takım kadrosundan çıkarıldı
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Berke Özer, Ümit Mill Takım kadrosundan çıkarıldı

Ümit Milli Takımımızın Belçika ve Danimarka ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde sakatlığı bulunan Fenerbahçeli kaleci Berke Özer, aday kadrodan çıkarıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Berke Özer, Ümit Mill Takım kadrosundan çıkarıldı
Berke Özer

Ümit Milli Takımımızın 12 Kasım Cuma günü Belçika ile deplasmanda ve 16 Kasım Salı günü Danimarka ile Alanya'da oynayacağı 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçlarının aday kadrosu açıklanmıştı.

Kadroda yer alan oyuncular arasından Fenerbahçeli futbolcu Berke Özer, yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Milli Takımlar hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

  • "Ümit Millî Takımımızda forma giyen Berke Özer, kulübü tarafından gönderilen raporda tedavi sürecinde bir süre yatak istirahati gerektirebilecek “bel ağrısı” nedeniyle Ümit Milli Takımımızın Belçika ve Danimarka maçlarının aday kadrosundan çıkarıldı."
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