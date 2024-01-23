Beşiktaş, Süper Lig 22. hafta karşılaşmasında sahasında Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı.

Siyah-beyazlılar, bu sonuçla birlikte puanını 36'ya yükselterek 4. sıradaki yerini korudu. Mavi-şimşekler ise puanını 31'e yükselterek 6. sıraya yükseldi.

Beşiktaş önümüzdeki hafta Sivasspor'a konuk olacak. Adana Demirspor ise sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.

48'inci dakikada Adana Demirspor 10 kişi kaldı. Yusuf Barasi orta sahada Demir Ege Tıknaz'a arkadan yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

51'inci dakikada Gedson'un pasıyla soldan çizgiye inen Emrecan ortasını yaptı. Ceza sahası içinde topu kontrol eden Tayfur'un şutunda kaleci Magomedaliev, meşin yuvarlağın sahibi oldu.