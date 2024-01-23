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Spor

Dolmabahçe'de sessiz gece: Beşiktaş sahasında Adana Demirspor ile berabere kaldı

Trendyol Süper Lig 22. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. Mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Adana Demirspor'da Barasi 48. dakikada kırmızı kart gördü. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla birlikte puanını 36'ya yükselterek 4. sıradaki yerini korudu. Beşiktaş - Adana Demirspor maçının özetine ve Trendyol Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

21:54 - 23/01/2024 Salı
Güncelleme: 22:33 - 23/01/2024 Salı
Yeni Şafak
Beşiktaş evinde Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.
Beşiktaş evinde Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş, Süper Lig 22. hafta karşılaşmasında sahasında Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı.


Adana Demirspor'da Barasi 48. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı görerek oyun dışında kaldı.


Siyah-beyazlılar, bu sonuçla birlikte puanını 36'ya yükselterek 4. sıradaki yerini korudu. Mavi-şimşekler ise puanını 31'e yükselterek 6. sıraya yükseldi.


Beşiktaş önümüzdeki hafta Sivasspor'a konuk olacak. Adana Demirspor ise sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.


BEŞİKTAŞ - ADANA DEMİRSPOR CANLI SKOR

BEŞİKTAŞ - ADANA DEMİRSPOR MAÇININ ÖNEMLİ ANLARI

22. dakikada hücum yönünün sağından kullanılan köşe vuruşunda penaltı noktası civarında Zaynutdinov'un uçarak kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

27. dakikada Fernandes'in ön direğe ortasında Semih Kılıçsoy'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

35. dakikada orta alanın sağından aldığı topla hareketlenen Rashica'nın Gravillon'dan sıyrıldıktan sonra uzak direğe şutunda top direk dibinden dışarı çıktı.

45. dakikada Svensson'un sağdan sert ortasında penaltı noktası civarında Cenk Tosun'un kafa vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

İlk yarı, golsüz eşitlikle sona erdi.

48'inci dakikada Adana Demirspor 10 kişi kaldı. Yusuf Barasi orta sahada Demir Ege Tıknaz'a arkadan yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

51'inci dakikada Gedson'un pasıyla soldan çizgiye inen Emrecan ortasını yaptı. Ceza sahası içinde topu kontrol eden Tayfur'un şutunda kaleci Magomedaliev, meşin yuvarlağın sahibi oldu.

69'uncu dakikada Svensson'un pasıyla ceza sahası çizgisinin hemen üstünde topla buluşan Semih Kılıçsoy'un sağ ayağına alıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten auta gitti.

Müsabaka 0-0 sona erdi.


BEŞİKTAŞ - ADANA DEMİRSPOR MAÇ ÖZETİ

Beşiktaş - Adana Demirspor maçının özetini izlemek için

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI

SÜPER LİG 22. HAFTA SONUÇLARI




#Beşiktaş
#Adana Demirspor
#Süper Lig
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