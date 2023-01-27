3. dakikada Salih Uçan’ın pasında topla buluşan Aboubakar’ın ceza sahası içine girip kaleciyi çalımlayarak sol çaprazdan yaptığı vuruşta Furkan Bayır’ın müdahalesinde meşin yuvarlak oyun alanına döndü. Pozisyonu takip eden Aboubakar bir kez daha şutunu çekti, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.