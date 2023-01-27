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ÖZET | Beşiktaş-Alanyaspor: 3-0

Süper Lig'in 21.haftasında Beşiktaş sahasında Alnayaspor'u 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip aldığı bu sonuçla galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Beşiktaş-Alanyaspor maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

22:00 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Beşiktaş'ın gol sevinci

Beşiktaş'ın gol sevinci

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş kendi evinde Alanayaspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş'ın gollerini 20. ve 50. dakikalarda Cenk Tosun ile 59. dakikada Delle Ali attı. Cenk Tosun ilk golünü penaltıdan attı. Cenk Tosun attığı gollerle birlikte Vodafane Park'ta en çok gol atan oyuncu oldu.

Alınan bu sonuçla birlikte Beşiktaş puanını 38'e çıkartırken, Alanyaspor 25 puanda kaldı. Beşiktaş önümüzdeki hafta Fatih Karagümrük'e konuk olurken, Alanyaspor evinde Sivasspor'u ağırlayacak.

Beşiktaş-Alanyaspor maç özeti

  • 3. dakikada Salih Uçan’ın pasında topla buluşan Aboubakar’ın ceza sahası içine girip kaleciyi çalımlayarak sol çaprazdan yaptığı vuruşta Furkan Bayır’ın müdahalesinde meşin yuvarlak oyun alanına döndü. Pozisyonu takip eden Aboubakar bir kez daha şutunu çekti, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
  • 14. dakikada Candeias’ın pasında sağ kanatta topla buluşan Efecan’ın sağ çaprazdan ceza sahası içine girip kaleci Mert ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta kaleci Mert gole izin vermedi.
  • 18. dakikada Furkan Bayır’ın geri pasında Cenk Tosun araya girerek topa sahip oldu. Soldan ceza sahası içine giren Cenk’e kaleci Runarsson’un müdahalesinde hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.
  • 20. dakikada Cenk Tosun’un kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Runarsson’un kapattığı köşeden filelere gitti. 1-0
  • 24. dakikada sağ taraftan Candeias’ın yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Hassan’ın dokunuşunda kaleci Mert meşin yuvarlağı çeldi.

Beşiktaş-Alanyaspor maç özeti izle



#Beşiktaş
#Alanyaspor
#Süper Lig
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