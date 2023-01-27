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Beşiktaş'ın gol sevinci
Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş kendi evinde Alanayaspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Beşiktaş'ın gollerini 20. ve 50. dakikalarda Cenk Tosun ile 59. dakikada Delle Ali attı. Cenk Tosun ilk golünü penaltıdan attı. Cenk Tosun attığı gollerle birlikte Vodafane Park'ta en çok gol atan oyuncu oldu.
Alınan bu sonuçla birlikte Beşiktaş puanını 38'e çıkartırken, Alanyaspor 25 puanda kaldı. Beşiktaş önümüzdeki hafta Fatih Karagümrük'e konuk olurken, Alanyaspor evinde Sivasspor'u ağırlayacak.
Beşiktaş-Alanyaspor maç özeti izle