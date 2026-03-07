Beşiktaş Cabir Yapı ile sponsorluk anlaşmasını uzattı

Törende konuşan Adalı, "Sponsorlarımızın desteklerini sürdürmeleri de bizler için çok değerli. Cabir Yapı'yla sezon başında başlattığımız bu iş birliğini önümüzdeki sezon da sürdüreceğiz. Sponsorluk bütçesini önemli ölçüde arttırarak önümüzdeki sezon da Beşiktaş'ımıza desteklerini sürdürecek olan Cabir Yapı Yönetim Kurulu'na teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Muhammed Uğur: Bu camianın bir parçası olmak bizim için çok kıymetli

Muhammed Uğur ise "Beşiktaş yalnız bir spor kulübü değil, tarihi ve duruşuyla Türkiye'nin en önemli marka değerlerindendir. Bu camianın bir parçası olmak bizim için çok kıymetli. Beşiktaş'a katkı sağlayacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliğinin hayata geçmesinde emeği olanlara teşekkür ediyorum. İki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.