Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş cephesinden maç sonu hakem tepkisi: "Bunu anlamakta zorlanıyoruz"

Beşiktaş cephesinden maç sonu hakem tepkisi: "Bunu anlamakta zorlanıyoruz"

23:142/11/2025, Pazar
G: 2/11/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Sergen Yalçın'ın kırmızı kart sonrası gösterdiği tepki.
Sergen Yalçın'ın kırmızı kart sonrası gösterdiği tepki.

Süper Lig'de Beşiktaş 2-0 öne geçtiği maçta Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından kırmızı kart gördüğü için röportaj veremeyen Sergen Yalçın'ın yerine konuşan Beşiktaş Antrenörü Murat Kaytaz hakem yönetimine tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig 11. haftasında Beşiktaş 2-0 önde olduğu maçta konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.


Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, Orkun Kökçü'ye kırmızı kart verilmesinin ardından hakeme tepki gösterdiği için kırmızı kart gördü.


Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Beşiktaş Antrenörü Murat Kaytaz, hakeme tepki gösterdi.

Murat Kaytaz'ın açıklamaları şu şekilde;

"Biz hafta boyunca planladığımız, taktik antrenmanlarda uyguladığımız, Sergen Yalçın'ın istediği oyunu uygulamaya çalıştık. Baskılı bir oyun planlamıştık. 25 dakikada iyi yaptık. 2-0 skoru bulduk. Hocamız derbi maç atmosferini çok iyi anlattı oyunculara. Kartlara çok dikkat etmemiz gerektiğini söyledi.


25 dakika planlarımız tuttu. Kırmızı karttan bir önce Rafa Silva'ya yapılan hareket var. Belki VAR'dan kırmızı olabilecek bir pozisyon. 2-0 olunca oyuncularımızda, bir telaş var, panik var. Geldiğimizden beri bunu kırmaya çalışıyoruz. Gol atınca bile koruma içgüdüsüyle panik yapabiliyorlar.


Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb maçını iyi analiz ettik. İkinci bölgede bekleyen takımlara karşı büyük sıkıntı yaşıyorlar. İkinci yarı bunu planladık, bu da tuttu.


Bir şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz. Taraftarımıza da teşekkürler. Elimizden geldiğinden fazlasını yapıyoruz. Ancak biraz hakem arkadaşlar da biraz daha dikkatli olmalı. Sergen Hoca'yı oyundan attılar. Doğru karar, sahaya girdiği için. Tedesco da sahaya girdi. Atmadılar. Bunu anlamakta zorlanıyoruz. Oyuncularımıza teşekkürler. Düzelteceğiz inşallah."






#Beşiktaş
#Murat Kaytaz
#Fenerbahçe
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2018'de hangi ülkenin siber güvenlikten sorumlu bakanının hayatı boyunca hiç bilgisayar kullanmadığı ve USB belleğin ne olduğunu bilmediği ortaya çıkmıştır? İşte Kim Milyoner Olmak İster sorusunun yanıtı