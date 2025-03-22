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Beşiktaş derbiye hazırlanıyor

Beşiktaş derbiye hazırlanıyor

15:1522/03/2025, Cumartesi
IHA
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Joao Mario da çalışmalarda yer aldı.
Joao Mario da çalışmalarda yer aldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, pas çalışması, minyatür kale ve dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.


Siyah-beyazlılar, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 13.00’te İstanbulspor ile basına kapalı yapacağı hazırlık maçıyla devam edecek.





#Beşiktaş
#Süper Lig
#Galatasaray

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