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Beşiktaş Erzurum'da kritik virajı döndü: Puan farkı 7 oldu

Beşiktaş, Süper Lig'de 34. hafta maçında küme düşmeme mücadelesi veren Erzurumspor'u 4-2 mağlup etti. Siyah beyazlılara galibiyeti getiren golleri Larin, Oğuzhan, Ghezzal ve Gökhan Töre attı. Beşiktaş bu sonuçla en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye yükseltti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş Erzurumda kritik virajı döndü: Puan farkı 7 oldu
Beşiktaş, Süper Lig'de kritik Erzurum deplasmanından galibiyetle döndü.

Beşiktaş, Süper Lig'de 34. hafta maçında küme düşmeme mücadelesi veren Erzurumspor'u 4-2 mağlup etti. Siyah beyazlılara galibiyeti getiren golleri Larin, Oğuzhan, Ghezzal ve Gökhan Töre attı.

Karşılaşmadan dakikalar;

3. dakikada derinlemesine ceza sahasına gönderilen topu alan Cenk Tosun, sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Szumski'den seken topu savunma uzaklaştırdı.

GOL!

  • 10. dakikada siyah-beyazlı ekip öne geçti. Rakip yarı alanda taşıdığı topla içeri sokulan Atiba, ceza sahasına girmeden pasını Larin'e çıkardı. Bu futbolcunun ayak içiyle plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

GOL!

  • 16. dakikada ev sahibi ekip eşitliği yakaladı. Sağ kanattan Emrah Başsan'ın kullandığı köşe atışında ön direğe hareketlenen Leo Schwechlen, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-1.

18. dakikada Emrah Başsan'ın sol kanattan içeri gönderdiği topa El Kabir dokundu ancak kaleci Ersin Destanoğlu gole izin vermedi.

GOL!

  • 26. dakikada Beşiktaş tekrar öne geçti. Ghezzal ile duvar pasıyla ceza sahasına giren Oğuzhan Özyakup'un yerden sert vuruşunda, kaleci Szumski'nin müdahalesi yetersiz kaldı ve top filelerle buluştu: 1-2.

GOL!

  • 40. dakikada ev sahibi ekip tekrar beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Cenk Ahmet Alkılıç'ın ceza sahasına gönderdiği topu savunma uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası dışında topla buluşan Emrah Başsan'ın sert vuruşunda, kaleci Ersin kucağına gelen topu sektirdi ve top ağlara gitti: 2-2.

53’üncü dakikada Leo, buluştuğu topu sağ çaprazda bekleyen Aatif’a gönderdi. Aatif’in gelişine vuruşunda top auta gitti.

56’ncı dakikada orta sahadan aldığı topla ilerleyen Ricardo Gomes’in şutunda top kaleci Ersin’de kaldı.

63’üncü dakikada Da Costa’nın pasıyla buluşan Emrah Başsan, topu düzelttikten sonra vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

GOL!

  • 66’ıncı dakikada topla birlikte kat ederek rakiplerini çalımlayan Ghezzal'ın Erzurum cezaalanına girerken sol ayağıyla vuruşunda meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 2-3.

69’uncu dakikada Erzurumspor’un sol kanattan kullandığı köşe atışında arka tarafa giden topu Cenk Ahmet cezaalanına gönderdi. Petrus’un kafa vuruşunda kaleci Ersin’i geçen topu Rosier çizgiden çıkardı.

73’üncü dakikada Leo’yla çarpışan Cenk Tosun acılar içinde yerde kaldı. Diz kapağında sakatlık olduğu öğrenilen Cenk Tosun’a sağlıkçılar sahada ilk müdahale yaptıktan sonra sedyeyle oyun alanı dışına taşıdı. Beşiktaş’ta Cenk Tosun’un yerine Gökhan Töre oyuna girdi.

GOL!

  • 86’ınci dakikada Gökhan Töre, çalımlarla rakip defansı geçerek kaleci Jakub Szumski ile karşı karşıya kaldığı vuruşunda anda topu ağlara gönderdi. 2-4.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç Beşiktaş’ın 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.


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