Beşiktaş Erzurum'da kritik virajı döndü: Puan farkı 7 oldu Beşiktaş, Süper Lig'de 34. hafta maçında küme düşmeme mücadelesi veren Erzurumspor'u 4-2 mağlup etti. Siyah beyazlılara galibiyeti getiren golleri Larin, Oğuzhan, Ghezzal ve Gökhan Töre attı. Beşiktaş bu sonuçla en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye yükseltti.

Haber Merkezi 11 Nisan 2021, 20:51 Son Güncelleme: 11 Nisan 2021, 21:13 Yeni Şafak