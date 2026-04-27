Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında bu akşam sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı takım rakibiyle 0-0 berabere kalarak geçen haftanın ardından bir puan kaybı daha yaşadı.
Bu sonuçla Beşiktaş puanını 56'ya yükseltirken, Fatih Karagümrük ise 21 puana çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada sağ kanattan Orkun Kökçü'nün kullandığı kornerde, altıpasın gerisinde kafa vuruşunu yapan Ndidi'nin şutunda kaleci Grbic, topu kontrol etti.
12. dakikada soldan Orkun Kökçü'nün kullandığı köşe vuruşunda Toure, ön direkten topu arkaya aşırdı. Müsait durumdaki Oh'un kafayla kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Grbic, kornere çeldi.
19. dakikada Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Ceza sahası dışı sağ çaprazından Bartuğ Elmaz'ın sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta top, yan direğe çarptı ve ceza sahası içine düştü. Dönen topu tamamlamak isteyen Serginho'nun yerden şutunda kaleci Vasquez, meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.
26. dakikada sol çaprazdan Orkun Kökçü'nün kullandığı serbest vuruşta kaleci Grbic, topu sol üst köşeden son anda kornere gönderdi.
37. dakikada Oh'tan aldığı pasla ceza sahasının dışından Olaitan'ın kaleye gönderdiği şutta top, az farkla üstten dışarı gitti.
44. dakikada Bartuğ Elmaz'ın ceza yayının gerisinden yaptığı sert ve düzgün vuruşta kaleci Vazquez, uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Maçın ilk yarısı, golsüz eşitlikle noktalandı.
48. dakikada sağ kanattan gelişen Fatih Karagümrük atağında çaprazdan çalımlarla ilerleyen Serginho'nun şutunda top az farkla üstten dışarı gitti.
61. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Ndidi'nin ortasında Toure'nin altıpas çizgisi üzerinde yaptığı kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Oh'un dar açıdan tamamlamak istediği pozisyonda meşin yuvarlak, kaleci Grbic'te kaldı.
88. dakikada Taylan Bulut'un topuk pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Asllani'nin şutunda kaleci Grbic, topu kornere çeldi. Aynı dakikada sağdan kullanılan kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Ndidi'nin kafa vuruşunda top uzak köşe direğinden oyun alanına geri döndü.
Mücadele, başladığı gibi golsüz sona erdi.